Белорус рассказал, сколько можно заработать на клубнике в Швеции
- 7.07.2025, 20:32
Это вызвало шквал комментариев в соцсети.
Своим опытом работы на сборе клубники в Швеции белорус поделился в тиктоке, заметило «Зеркало».
По словам мужчины, за месяц там можно заработать около 4000 евро. Жилье на месте в небольшом домике стоит 100 евро в месяц, а на еду уходит примерно 200 евро.
В комментариях пользователи высказывают разные мнения: одни завидуют, другие подсчитывают, сколько денег остается после налогов и других расходов. Кто-то задается вопросом, сколько клубники надо собирать, чтобы заработать такие деньги.
Другие говорят, что поехали бы работать за границу, чтобы позже вернуться в Беларусь и чувствовать себя человеком, а не работать за «тарелку супа».
Также пользователи подсчитывают расходы: если из 4000 евро отнять налоги, проживание, еду и проезд, то на руки останется около 1500 долларов. Кто-то упоминает, что работа на плантациях — тяжелая, особенно когда целый день приходится сгибаться над клубникой.
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