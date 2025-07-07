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Белорус рассказал, сколько можно заработать на клубнике в Швеции

  • 7.07.2025, 20:32
Белорус рассказал, сколько можно заработать на клубнике в Швеции

Это вызвало шквал комментариев в соцсети.

Своим опытом работы на сборе клубники в Швеции белорус поделился в тиктоке, заметило «Зеркало».

По словам мужчины, за месяц там можно заработать около 4000 евро. Жилье на месте в небольшом домике стоит 100 евро в месяц, а на еду уходит примерно 200 евро.

В комментариях пользователи высказывают разные мнения: одни завидуют, другие подсчитывают, сколько денег остается после налогов и других расходов. Кто-то задается вопросом, сколько клубники надо собирать, чтобы заработать такие деньги.

Другие говорят, что поехали бы работать за границу, чтобы позже вернуться в Беларусь и чувствовать себя человеком, а не работать за «тарелку супа».

Также пользователи подсчитывают расходы: если из 4000 евро отнять налоги, проживание, еду и проезд, то на руки останется около 1500 долларов. Кто-то упоминает, что работа на плантациях — тяжелая, особенно когда целый день приходится сгибаться над клубникой.

@the.solo313 #🇧🇾 #белорусы #давайврек ♬ An der schönen blauen Donau - Das große Wiener Walzerorchester

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