Белорус рассказал, сколько можно заработать на клубнике в Швеции 7.07.2025, 20:32

Это вызвало шквал комментариев в соцсети.

Своим опытом работы на сборе клубники в Швеции белорус поделился в тиктоке, заметило «Зеркало».

По словам мужчины, за месяц там можно заработать около 4000 евро. Жилье на месте в небольшом домике стоит 100 евро в месяц, а на еду уходит примерно 200 евро.

В комментариях пользователи высказывают разные мнения: одни завидуют, другие подсчитывают, сколько денег остается после налогов и других расходов. Кто-то задается вопросом, сколько клубники надо собирать, чтобы заработать такие деньги.

Другие говорят, что поехали бы работать за границу, чтобы позже вернуться в Беларусь и чувствовать себя человеком, а не работать за «тарелку супа».

Также пользователи подсчитывают расходы: если из 4000 евро отнять налоги, проживание, еду и проезд, то на руки останется около 1500 долларов. Кто-то упоминает, что работа на плантациях — тяжелая, особенно когда целый день приходится сгибаться над клубникой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com