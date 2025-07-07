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В Рязани у торгового центра произошел сильный взрыв

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  • 7.07.2025, 20:41
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В Рязани у торгового центра произошел сильный взрыв

Есть пострадавшие.

В Рязани произошел взрыв в баре Game Loft возле торгового центра «Малина». По данным близкого к силовикам телеграм-канала «112», сдетонировала граната, которую принес один из посетителей, чтобы «показать друзьям». В результате один человек погиб на месте, еще по меньшей мере четверо пострадали.

Astra пишет, что гранату принес 18-летний парень: он думал, что это муляж, но она взорвалась у него в руках. Конечность оторвало. Граната была замаскирована под газовую горелку по типу зажигалки, уточняет Mash.

Сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Остальные получили множественные осколочные ранения, они также госпитализированы, сообщает Shot. По информации Readovka, это могли быть военнослужащие в отпуске. На месте работают следователи и военная полиция.

В пресс-службе правительства Рязанской области подтвердили гибель человека из-за взрыва боевой гранаты в баре на улице Соборной. «Четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — добавили там, отметив, что причиной стало «неосторожное обращение» с боеприпасом.

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