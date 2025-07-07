Ученые нашли способ возрождения нейронов 1 7.07.2025, 20:50

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Давний вопрос в области нейробиологии наконец-то получил однозначный вердикт.

Исследование проводилось учеными из Каролинского института и Технологического университета Чалмерса в Швеции. Оно было посвящено зубчатой извилине, небольшой части гиппокампа, которая отвечает за эмоции, обучение и хранение воспоминаний, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Научная работа проходила под руководством Йонаса Фрисена и его коллег, и было опубликовано в журнале Science. Их команда изучила образцы мозга людей разного возраста, от младенцев до 78-летних, с помощью нескольких лабораторных методов, включая анализ РНК и использование машинного обучения.

По итогам исследования Фрисен заявил: «Теперь мы смогли идентифицировать клетки происхождения, что подтверждает, что в гиппокампе взрослого мозга происходит постоянное образование новых нейронов». Это важно, потому что предыдущие исследования не могли доказать, происходят ли новые нейроны из стволовых клеток или просто каким-то образом появляются в полностью развитом виде. Эта новая работа показывает, что процесс начинается с базовых клеток, которые постепенно превращаются в нервные клетки, как и в молодом мозге.

Исследование также показало, что рост нейронов происходит не у всех с одинаковой скоростью. У некоторых пожилых людей все еще наблюдалось значительное образование нейронов, в то время как у других оно было очень незначительным. Это указывает на возможную связь между ростом клеток мозга и такими факторами, как способность к обучению, психическое здоровье или даже риск развития заболеваний мозга. Но эта часть все еще требует дополнительных исследований, заявили авторы.

Научная работа также показала, что человеческий мозг имеет некоторые общие черты с мозгом таких животных, как мыши, свиньи и обезьяны. Это подтверждает более ранние результаты исследований на животных, согласно которым новые клетки мозга могут помочь улучшить память и настроение. У животных многие новые клетки мозга живут недолго, но те, которые выживают, по-видимому, помогают мозгу адаптироваться и сохранять новую информацию.

Полученные учеными результаты также могут открыть новые пути для лечения заболеваний. Если они смогут выяснить, как безопасно стимулировать рост нейронов, это может помочь в лечении таких тяжелых заболеваний мозга, как депрессия или даже болезнь Альцгеймера. На данный момент это исследование добавляет весомые доказательства в пользу идеи о том, что мозг взрослых людей более активен и гибок, чем считалось ранее.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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