Туристы заметили в белорусском лесу рысь с детенышами
- 7.07.2025, 21:17
Видеофакт.
Туристы во время прогулки по пешеходному туристическому маршруту из Ивенца в Раков встретила рысь с детенышами. Видео с животными было опубликовано в Instagram.
В ролике видно, как трое рысят выбегают из зарослей прямо к людям. Мамы-рыси рядом с ними не было.
«Увидев этих милых зверят, сразу же решил искать их маму, много времени на это не понадобилось», — подписал видео мужчина.
Мать семейства оказалась совсем недалеко — она внимательно наблюдала за людьми из зарослей, из которых выбежали детеныши.
Увидев мать рысят, снимающий видео мужчина предложил своей спутнице уходить.