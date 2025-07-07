Туристы заметили в белорусском лесу рысь с детенышами 7.07.2025, 21:17

Видеофакт.

Туристы во время прогулки по пешеходному туристическому маршруту из Ивенца в Раков встретила рысь с детенышами. Видео с животными было опубликовано в Instagram.

В ролике видно, как трое рысят выбегают из зарослей прямо к людям. Мамы-рыси рядом с ними не было.

«Увидев этих милых зверят, сразу же решил искать их маму, много времени на это не понадобилось», — подписал видео мужчина.

Мать семейства оказалась совсем недалеко — она внимательно наблюдала за людьми из зарослей, из которых выбежали детеныши.

Увидев мать рысят, снимающий видео мужчина предложил своей спутнице уходить.

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