Армения наносит решительный удар по РФ 7.07.2025, 21:26

В ответ на ложные обвинения.

Армения продолжает решительно бороться с российской пропагандой и попытками вмешательства во внутренние дела страны. В Ереване крайне возмущены тем, как российские государственные телеканалы освещают недавние аресты организаторов попытки госпереворота, преподнося их как «недружественный шаг» со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, пишет dialog.ua.

Министерство иностранных дел Армении назвало такие заявления абсурдными и неприемлемыми. Официальная представительница МИД Ани Бадалян подчеркнула, что подобная риторика является прямым вмешательством России во внутренние дела суверенного государства.

В ведомстве отметили, что страна сама будет решать вопросы своей безопасности и демократии без давления со стороны Кремля.

Напомним, речь идет о событиях июня 2025 года, когда в Армении был арестован лидер движения «Священная борьба» Баграт Галстанян.

Его подозревают в организации государственного переворота и попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

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