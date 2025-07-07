Зеленский: Оккупантам не будет покоя 7.07.2025, 21:31

Глава Украины на Ставке заслушал доклады о фронте и дронах.

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Обсудили фронт и дроны для военных.

Об этом говорится в вечернем обращении главы украинского государства.

Во время Ставки президент Украины заслушал доклады по фронту. В частности, о ситуации на Покровском и Новопавловском направлениях. А также Ореховском, и о событиях в Сумской области. Обсудили действия ВСУ на российской территории в приграничье - Курская и Белгородская области.

- Оккупанты не будут чувствовать там покоя. Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой, - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас сдерживать российские штурмы и обеспечивать активные действия ВСУ возможно именно благодаря дронам и технологическим решениям.

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