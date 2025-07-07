В Минске Opel не уступил дорогу Geely
- 7.07.2025, 21:41
Одна машина вылетела с дороги, есть пострадавшие.
Сегодня около 18:20 на пересечении улиц Селицкого и Шабаны в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Opel при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Geely, который двигался во встречном направлении.
В результате произошло столкновение, после удара Geely выехал за пределы проезжей части.
Водитель Opel и его пассажир были доставлены в медицинское учреждение для обследования.