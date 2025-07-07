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В Минске Opel не уступил дорогу Geely

  • 7.07.2025, 21:41
В Минске Opel не уступил дорогу Geely

Одна машина вылетела с дороги, есть пострадавшие.

Сегодня около 18:20 на пересечении улиц Селицкого и Шабаны в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Opel при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Geely, который двигался во встречном направлении.

В результате произошло столкновение, после удара Geely выехал за пределы проезжей части.

Водитель Opel и его пассажир были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

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