Арестован экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов 5 7.07.2025, 21:49

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Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственный комитет России 7 июля сообщил об аресте бывшего первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ведомство, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Стригунов отправлен в СИЗО. Когда именно он был задержан, не сообщается.

Уголовное дело, как следует из сообщения ведомства, дело связано с хищениями при строительстве учебного центра в Кемеровской области, которое курировал Стригунов. Контракт на его строительство был заключен ещё в 2014 году.

Учебный центр, как сообщается, построен не был, ущерб государству составил около 2 миллиардов рублей. Также Стригунова обвиняют в получении в 2012-2014 годах взяток от представителей коммерческих организаций на сумму свыше 66 миллионов рублей. Не сообщается, признаёт ли он вину.

Стригунов был одним из командующих внутренними войсками МВД, после их преобразования в Росгвардию перешёл в эту структуру. Ему было посвящено одно из расследований Новосибирского штаба Алексея Навального - активисты утверждали, что его супруга владеет дорогостоящей недвижимостью.

В 2023 году Стригунов был снят с поста первого заместителя главы Росгвардии Виктор Золотова, став его советником. Включён в санкционные списки ряда стран - в связи с участием Росгвардии в российском вторжении в Украину.

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