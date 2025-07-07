Швейцария выделяет более $6 миллиардов Украине
- 7.07.2025, 22:35
Зеленский сообщил, на что пойдут деньги.
Швейцария приняла решение выделить 5 млрд франков (около 6,2 млрд долларов) на восстановление Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Национального Совета Швейцарии Майей Риникер.
- Обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь. Спасибо за решение выделить 5 млрд франков на восстановление нашей страны. Есть много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать, - подчеркнул он.
По его словам, во время разговора речь шла о похищенных Россией детей в Украине. При этом он выразил надежду, что Швейцария присоединится к работе с партнерами для возвращения всех детей в Украину.
Президент Украины отметил миротворческие усилия Швейцарии и ее последовательную поддержку граждан нашей страны.
Зеленский поблагодарил госпожу Риникер, что этот визит был не только в Киев, но и в другие регионы нашей страны.
- Это действительно важно, - подчеркнул он.
Президент Национального Совета Швейцарии подчеркнула, что ее страна решительно осуждает войну России против Украины и выступает за достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины.