ОПЕК+ планирует пятый месяц подряд резко увеличить добычу нефти 1 7.07.2025, 22:21

На мировом рынке формируется существенный избыток нефти.

Страны ОПЕК+ уже в сентябре, по всей видимости, будут добывать больше, чем до того, как в 2023 году сократили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Для этого они готовы будут уже в пятый раз сильно увеличить месячный объем добычи. Ближе к концу года на мировом рынке может сформироваться существенный избыток нефти, но пока он поглощает дополнительные объемы, пишет The Moscow Times.

На заседании в субботу страны ОПЕК+ решили еще больше увеличить квоты на среднесуточную добычу: в августе она будет увеличена на 548 000 баррелей, тогда как и в предыдущие три месяца поставки наращивались в неожиданно большом для участников рынка объеме – на 411 000 баррелей. Между тем, в апреле ОПЕК+ начала увеличивать квоты всего лишь на 138 000 баррелей. В результате столь агрессивных действий на рынок вернется 1,918 млн баррелей из тех 2,2 млн, что картель и его партнеры сократили в минувшие годы и планировали в полном объеме восстановить в течение полутора лет только в сентябре 2026 года.

До отметки 2,2 млн останется всего около 280 000 баррелей. По данным источников Reuters и Bloomberg, знающих о планах нефтедобывающих стран, на заседании 3 августа они, вероятно, решат добавить рынку в сентябре еще около 550 000 баррелей в сутки. Это не только полностью компенсирует предыдущие добровольные сокращения, но и даст возможность для дополнительного увеличения добычи Объединенными Арабскими Эмиратами почти на 300 000 баррелей в сутки.

«ОПЕК+ дает четкий сигнал всем, кто еще сомневается: группа решительно переходит к стратегии завоевания доли рынка», – говорит Хорхе Леон, аналитик Rystad Energy, ранее работавший в секретариате ОПЕК.

Во втором полугодии на мировом рынке сформируется заметный избыток нефти, он «выглядит хорошо обеспеченным» в результате охлаждения спроса и наращивания добычи странами ОПЕК+, писало в июньском отчете Международное энергетическое агентство. Аналитики инвестбанков, включая JPMorgan Chase и Goldman Sachs, по-прежнему ожидают снижения цен в IV квартале до $60 за баррель или даже ниже.

На торгах в понедельник баррель Brent стоил около $69 за баррель.

Но пока что рынок, похоже, поглощает дополнительные объемы, и Саудовская Аравия в воскресенье даже подняла августовские цены для покупателей в Азии до максимума за последние четыре месяца, что указывает на уверенность Эр-Рияда в наличии спроса. Кроме того, фактическое увеличение предложения, скорее всего, будет меньше, чем заявлено, отмечают наблюдатели, поскольку Саудовская Аравия настаивает, чтобы страны, ранее превышавшие квоты, отказались от своей доли в повышении добычи.

Казахстан, правда, продолжает качать нефть по полной, но Россия и Ирак демонстрируют некоторые признаки сдержанности. В июне Россия добывала 9,022 млн баррелей в сутки, рассказали Bloomberg знающие об этом люди; это на 28 000 баррелей меньше квоты, что является самым значительным показателем с начала года.

«Официальное объявление о возвращении [на рынок] баррелей – это одно, а реальное их поступление в сравнении с цифрами в заголовках – совсем другое, – сказал агентству Даг Кинг, генеральный директор RCMA Capital. – Премии на дизельное топливо свидетельствуют о недостатке предложения. Так что если мы не увидим физического избытка в виде заметного увеличения запасов, я не вижу оснований для снижения цен на нефть».

Наращивание добычи странами ОПЕК+ в некоторой степени компенсируется ее сворачиванием американскими производителями. Согласно последнему квартальному опросу топ-менеджеров нефтяных компаний США, занимающихся сланцевой добычей, 42% ожидают, что пробурят в 2025 году меньше скважин, чем планировали в начале года. Дело, правда, не только в том, что наращивание добычи странами ОПЕК+ толкает нефтяные котировки вниз, но и в том, что вводимые Дональдом Трампом пошлины увеличивают расходы нефтяников. Один из них сказал в ходе опроса:

Сложно себе представить, чтобы политика и риторика Вашингтона была для американских компаний, занимающихся разведкой и добычей, хуже, чем сейчас. Администрация обещала улучшить условия для производителей, но дала нам мир, в котором ОПЕК наживается в ущерб нашей отечественной промышленности.

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