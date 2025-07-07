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По Брестской области прошлась непогода

  • 7.07.2025, 22:29
По Брестской области прошлась непогода

Без электричества остались 48 населенных пунктов.

По Брестской области прошлась непогода — упавшие из-за ветра деревья оборвали провода линий электропередач, сообщает телеграм-канал «Брестэнерго».

Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского, Каменецкого районов. Главная причина повреждений: падение деревьев и веток, которые оборвали провода линий электропередачи.

По данным на вечер 7 июля, отсутствует электроснабжение в 48 населенных пунктах региона, отключено 192 трансформаторных подстанции. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

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