По Брестской области прошлась непогода
- 7.07.2025, 22:29
Без электричества остались 48 населенных пунктов.
По Брестской области прошлась непогода — упавшие из-за ветра деревья оборвали провода линий электропередач, сообщает телеграм-канал «Брестэнерго».
Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского, Каменецкого районов. Главная причина повреждений: падение деревьев и веток, которые оборвали провода линий электропередачи.
По данным на вечер 7 июля, отсутствует электроснабжение в 48 населенных пунктах региона, отключено 192 трансформаторных подстанции. Аварийно-восстановительные работы уже начались.