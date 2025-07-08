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Силовики задержали пациентку онкодиспансера в Мозыре

  • 8.07.2025, 2:00
Силовики задержали пациентку онкодиспансера в Мозыре

Женщина проходила химиотерапию.

Силовики задержали пациентку онкодиспансера прямо на выходе из учреждения, об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

Все случилось 25 июня, однако известно об этом стало только теперь.

По информации правозащитников, задержанная — Ирина Левина, у нее лимфома, женщина проходила химиотерапию. В день задержания она проходила обследование на томографе, на 30 июня был назначен следующий этап лечения.

Силовики в обмундировании задержали ее на крыльце диспансера и посадили в микроавтобус. Задержание было связано с уголовным делом по протестной статье, однако в чем именно обвиняют Ирину Левину — пока неизвестно.

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