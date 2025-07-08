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Страны ЕС на этой неделе должны согласовать 18-й пакет санкций против РФ

  • 8.07.2025, 3:40
Страны ЕС на этой неделе должны согласовать 18-й пакет санкций против РФ

Включая Словакию и Венгрию.

Страны-члены Европейского Союза, включая Словакию и Венгрию, на этой неделе должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против России.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

- По моей информации, на этой неделе придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией. Но примечательно то, что в предыдущий период, когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за это решение до последнего дня, и даже были почти одни сутки, когда эти санкции не были введены в действие, - сказала Стефанишина.

По ее словам, понимая такой риск ряд стран ЕС - Франция, Бельгия и Нидерланды - начали юридическую работу по выводу замороженных российских активов из-под санкций и из-под обязательства каждые полгода договариваться о необходимости их сохранения.

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