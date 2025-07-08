Эксперт: Нефтяная отрасль России и вся экономика идут в тупиковый коридор 8.07.2025, 6:00

На внешнем рынке наблюдается определенный излишек нефти.

Это создает проблемы прежде всего для таких стран, как Россия, для которых существует потолок цен на нефть, а также себестоимость ее добычи является весомым фактором в определении стоимости продукта. Об этом рассказал председатель правления украинского Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Он заметил, что если нефть продается дешевле, чем было запланировано, то бюджет получает меньше денег, и чтобы компенсировать потерю, необходимо больше продавать нефти, а России увеличивать продажи сложно.

- Но дело в том, что во многих случаях в Российской Федерации при расчетах цены на нефть и всяких разных макроэкономических показателей правительство использует искусственно сконструированную цену на нефть. Поэтому нет прямой формы, условно говоря, что Brent стоит 50, тогда Urals должен стоить 45, и отсюда производится расчет. Нет, в России пытаются создать какую-то искусственную цену для того, чтобы не обидеть бюджет, потому что бюджетные проблемы на сегодняшний момент для Российской Федерации являются достаточно важными, — пояснил Бураковский.

По его словам, с одной стороны, в отношении РФ действуют санкции и потолок цен на нефть, а с другой — Москва пытается его обойти за счет использования так называемого теневого флота, чтобы получить больше денег от продажи большего количества нефти по низким ценам.

- Это, в принципе, негативная спираль, которая в конечном итоге заводит нефтяную отрасль, всю экономику России в тупиковый коридор, — добавил эксперт.

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