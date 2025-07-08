Politico: Макрон намекнул, что хочет остаться в политике Франции после своего срока 8.07.2025, 0:20

Он намекнул на баллотирование в 2032-ом году.

Французский лидер Эммануэль Макрон дал понять, что хочет продолжить свою карьеру в национальной политике после окончания своего срока в 2027 году. Он даже допустил баллотирование на пост президента в 2032 году, когда это позволяет Конституция, пишет Politico (перевод — zn.ua).

«Мне все еще нужна ваша помощь, и я рассчитываю на вас — в течение следующих двух лет... через пять лет, через 10 лет. Вы будете здесь, и рассчитывайте на меня, я буду здесь с вами», — заявил Макрон на мероприятии, посвященном десятилетию с момента создания молодежной группы, созданной в его поддержку.

Макрон не сможет баллотироваться на третий срок в 2027 году, но ограничение распространяется только на последовательные мандаты, поэтому он будет иметь право баллотироваться на следующих выборах, в 2032 году. Тогда ему будет 54 года.

До этого Макрон не говорил четко о своих будущих планах. В мае он говорил, что еще «не думал» о том, чтобы баллотироваться на третий срок. Однако, отчет парламентского следственного комитета показал, что тогда же правительство заказало опрос, чтобы проверить реакцию французов на возможную кандидатуру Макрона в 2032 году. Результаты опроса передаются в Елисейский дворец. Отмечается, что сейчас рейтинг Макрона близок к историческому минимуму: только 22% населения доверяют ему.

Politico указывает, что сейчас Макрон пытается доказать, что он не «хромая утка». Влияние президента на внутреннюю политику уменьшилось после досрочных выборов прошлого года, которые привели к потере коалиции Макрона контроля над парламентом, а в самой стране наступил политический тупик.

При этом политики в лагере Макрона уже начинают занимать собственную позицию, готовясь к выборам 2027 года. Так, экс-премьер Габриэль Атталь, который сейчас возглавляет партию Макрона «Возрождение», уже намекнул, что будет баллотироваться на пост президента. Сам же лидер Франции заявил, что надо не «тратить следующие два года на разговоры о 2027 году», а находить пути немедленного решения проблем Франции.

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