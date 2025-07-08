Дерзкое ограбление в Мексике: исчезли 33 тонны золотого и серебряного концентрата 8.07.2025, 7:38

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Нападение длилось полтора часа.

В Мексике вооруженные преступники ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis. Похищенный груз оценили в миллионы долларов, а само нападение длилось полтора часа.

Об этом сообщает Вloomberg.

Вооруженные преступники напали на грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis, нанеся ей ущерб на миллионы долларов.

Злоумышленники заблокировали транспорт двумя автомобилями, взяли водителя и охрану в заложники на полтора часа, после чего похитили трейлер с драгоценным грузом, который направлялся в порт Мансанильо.

Несмотря на то, что сам грузовик впоследствии нашли, прикрепленный к нему трейлер бесследно исчез. По данным компании, точный размер ущерба еще подсчитывают, но речь идет о многомиллионных потерях.

Стоит отметить, что данный инцидент произошел на фоне роста количества ограблений на дорогах Мексики. Так, только за первые два месяца 2025 года их количество выросло более чем на треть, до более 24 тысяч случаев.

Золотые и серебряные концентраты, которые перевозил грузовик, являются полуобработанным сырьем с высоким содержанием драгоценных металлов, что делает их особенно привлекательной добычей для преступников.

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