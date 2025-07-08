ЕС готовит самые жесткие санкции против России 8.07.2025, 7:41

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Стали известны подробности.

Евросоюз готовит самый жесткий пакет санкций против России с 2022 года, чтобы ограничить финансирование войны. Новые меры должны ударить по нефтегазовому сектору и финансовой системе РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1.

Итак, Евросоюз планирует ввести новые, рекордно жесткие санкции против России, чтобы максимально ограничить ее способность продолжать войну.

По словам Барро, этот пакет санкций станет самым сильным с 2022 года. Он должен непосредственно ударить по финансовым и энергетическим ресурсам Кремля, которые позволяют Путину вести боевые действия. Французский дипломат подчеркнул: Россия не продвигается на фронте, а вместо этого усилила удары по украинским городам и гражданским объектам, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Ожидается, что ограничения коснутся нескольких ключевых сфер:

Нефтегазового сектора: в частности, запреты на транзакции через «Северный поток-1» и «Северный поток-2», снижение ценового лимита на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также санкции против «теневого флота» танкеров, которые помогают обходить ограничения.

Финансов: полный запрет транзакций с 22 российскими банками, работающими также через третьи страны, а еще ограничения для Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) и его дочерних структур.

Барро также подчеркнул, что санкции могут затронуть и иностранные компании и посредников, которые помогают России обходить предыдущие ограничения.

Несмотря на то, что окончательное согласование среди стран ЕС пока не достигнуто, европейские дипломаты уверены: новый пакет санкций станет серьезным ударом по финансовым потокам Кремля. В Брюсселе надеются, что это заставит Путина согласиться на перемирие и сесть за стол переговоров.

Это уже 18-й пакет санкций ЕС против РФ с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Он должен усилить давление на российскую экономику и уменьшить ресурсы для продолжения войны.

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