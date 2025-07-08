Знаменитая опера Ла Скала вводит дресс-код 8.07.2025, 7:48

В миланскую оперу больше не будут пускать людей в шортах и шлепках, а деньги за билеты им не вернут.

После многочисленных жалоб от ценителей оперы руководство Ла Скала приняло решение ввести строгий дресс-код: вход в театр только для нарядных посетителей. А желающих попасть на постановку любителей пляжных шлепанцев будут заворачивать на входе. Причем потраченные на билеты деньги компенсироваться не будут, пишет The Guardian.

Издание пишет, что на входе в оперу появился список правил поведения, в котором посетителей просят выбирать одежду, которая соответствует «этикету театра». Прямо указывается, что не допускается вход зрителей в майках, шортах и шлепанцах, платьях без рукавов, а компенсация средств за билеты для них не предусмотрена. Аналогичное предупреждение появилось на билетах и веб-сайте театры.

Формально, дресс-код в Ла-Скала введен уже давно – как минимум с 2015 года, но на его нарушения закрывали глаза. Теперь же зрителей просят одеваться элегантно.

Напоминание о дресс-коде является частью более масштабного пересмотра правил этикета в Ла Скала. Зрителям запрещено приносить свою еду и напитки, а также фотографировать и снимать во время представлений. Кроме того, оперным зрителям не рекомендуют класть свои мобильные телефоны на перила балконных лож после того, как один из них упал и ударил сидящего ниже зрителя.

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