Рой пчел атаковал прохожих во Франции
- 8.07.2025, 8:00
Пострадали 24 человека.
В городе Орияк на юге Франции 6 июля пчелы внезапно начали атаковать прохожих. Особых причин для такого поведения не было, пишет BFMTV.
Пчелы несколько минут жалили прохожих на улицах. Пострадали десятки людей. Всего с жалобами к врачам обратились 24 человека, 3 из них понадобилась серьезная медицинская помощь.
Пока неясно, почему пчелы вдруг стали агрессивными. Специалисты допускают, что перед этим на улей напал какой-то хищник, возможно шершень. поэтому пчелы покинули его и на какое-то время после нападения могли жалить всех вокруг.
Также они говорят, что действенных способов защититься от роя пчел, кроем как найти укрытие, не существует. В городе укрытием может стать помещение, на природе – водоем или густой кустарник.