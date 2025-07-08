За сколько можно будет собрать в Беларуси ребенка в школу в этом году? 8.07.2025, 8:02

Для старшеклассника обойдется дороже.

Масштабная продажа товаров к новому учебному сезону начнется с середины июля в универмагах Минска. Примерная стоимость полного комплекта для младшеклассника стартует от 336 рублей, для старшеклассника обойдется дороже, сообщили агентству «Минск-Новости» на предприятии «Столичная торговля и услуги».

Уже с середины июля в минских универмагах откроются традиционные школьные базары.

— Будет представлен широкий ассортимент ученической одежды, обуви, галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров, — отметили в ГО «Столичная торговля и услуги».

В соответствии с постановлением Министерства образования от 15 апреля 2025 г. № 72 для учащихся общего среднего образования установлен деловой стиль одежды, согласно которому определены элементы гардероба, допустимые в учреждениях.

Так, в комплект одежды делового стиля для мальчика входят пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер (гольф), галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер (гольф), сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером.

— Исходя из полученного в мае — июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов в универмагах составляет от 336 до 1129 рублей, а старшеклассников — от 414 до 1386 рублей, — отметили на предприятии.

В ученический комплект входят одежда, обувь, рюкзак, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.

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