Axios: Израиль готовится возобновить войну с Ираном 8.07.2025, 8:08

Трамп может дать на это «зеленый» свет.

Израиль готовится к новой военной кампании против Ирана, если тот попытается восстановить свою ядерную программу. Президент США Дональд Трамп может одобрить такие действия, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников, главной темой для обсуждения между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на ужине в Белом доме 7 июля стала иранская ядерная угроза. Израильские чиновники рассчитывают согласовать с Трампом будущую стратегию на случай, если Иран вновь активизирует обогащение урана.

Как сообщил советник Нетаньяху Рон Дермер в закрытых брифингах, администрация Трампа, похоже, готова поддержать новые удары по Ирану — при определенных условиях. Среди таких условий — попытки Ирана вывезти высокообогащенный уран с поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане либо восстановить инфраструктуру обогащения урана.

На прошлой неделе Дермер провел встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и представителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Подробностей он не разглашал.

Сам Трамп уже дважды после завершения 12-дневной войны между Израилем и Ираном заявлял, что США могут вновь нанести удары, если Тегеран вернется к обогащению урана. При этом он не исключает возможность дипломатического урегулирования и надеется избежать новой фазы конфликта.

Сейчас, по оценке США и Израиля, на территории трех ядерных объектов Ирана остается около 400 кг урана, обогащенного до 60% — это почти оружейный уровень (для этого нужно достичь 90%). Сами объекты сильно повреждены, но не полностью уничтожены, и доступ к ним затруднен.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян подтвердил в интервью Такеру Карлсону, что ущерб велик, но Тегеран пока не может объективно оценить состояние этих объектов.

В то же время разведки США и Израиля продолжают внимательно следить за действиями Ирана, чтобы вовремя зафиксировать возможную эвакуацию материалов или начало восстановительных работ.

Ожидается, что в ближайшие дни спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в Осло с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, чтобы попытаться возобновить переговоры по урану. Иран подтвердил подготовку такой встречи, но точной даты пока нет.

По словам Дермера, США по-прежнему придерживаются жесткой позиции: никакого обогащения урана на территории Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com