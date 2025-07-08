«Путин на грани роковой ошибки, которая дорого ему обойдется» 8.07.2025, 8:18

9,614

В международной политике начинаются большие перемены.

Президент Украины Владимир Зеленский последние месяцы пытался доказать президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор Путин не стремится заканчивать войну без давления, а предлагать ему одни уступки – это только побуждать к продолжению агрессии. И лишь после шестого разговора с абонентом в Кремле президент США почувствовал «разочарование».

Трампа, кстати, можно понять: он свою часть договоренностей выполнил – прекратил поставки вооружения Украине, выбрав худшее время, чтобы лишить украинцев драгоценного оборудования для ПВО. К слову, в формате, когда сам Трамп якобы и ни при чем. Ответственность возложили на Пентагон, которым руководит Гексет, всегда готовый прикрыть президента собой при принятии наиболее спорных решений.

А еще ранее Трамп пошел и на другие беспрецедентные уступки такого уровня, которых раньше в российско-американском диалоге не было. Озвучил сигналы о возможности возвращения России в G7 и «забудьте о прекращении огня» для европейских партнеров. И вот теперь вроде как дело за Путиным, для чего, собственно, Трамп и позвонил. И – ничего. Все то же самое. Кажется, диктатор РФ этого не оценил. Он традиционно воспринимает любые компромиссы как слабость, а значит надо давить дальше, пока не получишь все, что хочешь. И американский президент впервые за долгое время заговорил о «хорошем и стратегическом» разговоре с президентом Украины, о своей готовности и в дальнейшем помогать в жестокой войне. Остается только надеяться, что эти заявления трансформируются во вполне конкретные решения.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Имеем в последние дни заметное оживление «телефонной дипломатии». Сначала Путин разговаривал с президентом Франции Макроном и Дональдом Трампом, затем президент США – с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами – Макроном, Мелони и Мерцем, лидерами Германии и Италии. При этом Трамп хотя и демонстрирует свое недовольство Путиным, но на деле санкций как не было, так и нет.

«Я вообще не достиг с Путиным никакого прогресса. И это очень разочаровывает. Не думаю, что он собирается останавливаться и это плохо». Теперь вопрос – что будет делать Трамп дальше. «Трампнаш» для россиян закончится или Путин может действовать как заблагорассудится и дальше, а реакции Штатов не будет?

– Трампу сегодня, откровенно говоря, безразлично: есть Украина, нет Украины – это не его проблема. Она его не интересует. Да, он слышит, что страны европейского континента хотят Украину в своей компании, больше, чем они хотят, чтобы ее захватила Россия. Это важная логическая цепь.

Второй момент – страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, в целом заинтересованы в том, чтобы Украина стала членом Альянса в той или иной форме. Возможно, речь идет о какой-то переходной модели, но с точки зрения военного опыта, состояния Вооруженных сил, конфигурации оборонительных сооружений – Украина для НАТО не бремя, а актив. Эти два фактора и заставляют Трампа видеть Украину. Хотя она ему и безразлична, но как только она попадает в поле зрения европейцев – она сразу становится «темой». Это и держит нас на плаву, это заставляет всю геополитическую игру меняться.

Вспомним об этих телефонных звонках. Они признак беспокойства или возникновения определенной потребности. Все идет себе – кто-то где-то стреляет, кто-то кого-то осуждает, и тут вдруг появляется звонок. И начинаются переговоры. И снова Путин рассказывает ту самую байку: «Мы будем воевать до последнего, на уступки не пойдем, Украина обречена, поэтому лучше успокойтесь и ориентируйтесь на нас, тогда еще что-то получите». После этого разговор Путина с Трампом. За ширмой «поздравлений» все тот же месседж: никаких компромиссов по Украине, пока мы не достигнем своих целей. Вот ликвидируем «причины», как они это называют, и тогда, возможно, поговорим о прекращении огня.

Показательно, что к процессу подключился и Мерц. И что мы должны в этом увидеть, на мой взгляд? Признак беспокойства Путина: а вдруг усилится помощь Украине? Не просто в тональности, а в очень конкретных, серьезных поставках. Это беспокойство возникло после двух саммитов – Европейского Союза и НАТО. На обоих, несмотря на все попытки России, Украина была если не первым, то вторым пунктом повестки дня. Это Россию, мягко говоря, обеспокоило. Это сигнал: придется воевать дальше. А на Петербургском экономическом форуме, даже не на главных, а на второстепенных панелях, все начали говорить о том, что российская экономика трещит по швам. Денег становится меньше, придется объяснять людям, почему зарплат меньше, почему предприятия закрываются, почему увольняют. «Сладкий» период, когда Россия могла спокойно воевать, тратить миллиарды, продавать остатки нефти и газа в третьи страны – заканчивается. Вот почему Путин заговорил о «большом летнем наступлении». Вот почему начались эти разговоры с Европой и США. И, в конце концов, Трамп тоже вынужден как-то на это реагировать.

– Вы отмечаете: Путин обеспокоен, что США вместе с Европой могут серьезно нарастить военную помощь Украине. Но, на самом деле, сейчас Соединенные Штаты приостановили согласованную Байденом помощь, по крайней мере, по состоянию на сегодня. Да, после разговора с Зеленским – риторика Трампа несколько изменилась. Это просто смена тональности, которая ничего не стоит? Или можно все же ожидать каких-то реальных решений?

– Что касается прекращения поставок оружия, то оно касалось лишь определенной части, и именно той, которая больше всего раздражала Россию. Но, по моему мнению, это произошло не потому, что так сказал Трамп, а потому, что это сделали плохие «бояре», как говорится. После предыдущего скандального прекращения – когда министр обороны США Гексет решил проявить инициативу, чтобы понравиться начальству – состоялось серьезное расследование. Его публиковали: там были и журналисты, и специалисты, и эксперты. И все пришли к выводу, что это было единоличное, личное решение Гексета. Мол, вот мы покажем, как мы хорошо умеем. Типичный эксцесс исполнителя.

Программ, которые поставляют те или иные виды вооружения, в Украине – не одна, не десять, а больше. Они все разные, запутанные, сложно структурированные. Некоторые санкционируются только министерством, другие еще и с участием департаментов, некоторые напрямую. И я склоняюсь к мысли, что в этом случае сработал именно такой вариант: был политический сигнал сверху, который формирует заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Это человек, который всю свою политическую жизнь повторял одно и то же: «Никакой Европы, тем более никакой Украины. Есть только Китай». Все. Все, что касается Китая – да, все остальное – забудьте. Российская Федерация? Да нет такой страны, пустое место. Только Китай. Именно поэтому, кстати, несмотря на то, что его рассматривали как кандидата на пост министра обороны или советника по нацбезопасности, Конгресс его и «зарубил». Потому что он говорил – забудьте об Израиле. Это была его позиция. Я не утверждаю, что именно так все и произошло. Дайте 2-3 месяца и все вылезет на свет. Но я не исключаю, что опять сыграли те же самые бюрократические алгоритмы. Поэтому Трамп говорит: «Да, мы проверяем, достаточно ли у нас оружия».

– И все же когда звонит Путин и разрушает все планы Трампа о «миротворчестве», о прекращении войны, о Нобелевской премии, то в этой ситуации он вынужден снова возвращаться к теме Украины и реагировать. Как Трамп будет выходить из этой неудобной позиции? Опять будет давить на Украину одновременно имитируя давление на российского диктатора Путина?

– Для президента США – Украина, более серьезная тема, чем Иран, Сирия или Газа. Серьезнее в том смысле, что она сложнее. Потому что на Нетаньяху он может прикрикнуть и тот загрустит. По Ирану может ударить, и Иран промолчит. Так и произошло. А вот с Путиным так не получится. Он не может ни ударить по нему, ни чем-то серьезным его лишить. Следовательно, естественным образом войну прекратить не может. Вынужден искать другой путь.

И единственный путь – это ассоциироваться с Европейским Союзом, выработать с ними общую тактику, выделить серьезные ресурсы и довести дело до конца. Здесь имеются в виду финансовые, энергетические, имиджевые составляющие – все в комплексе. Например, вот это его заявление, что «мы введем дополнительные 10% пошлин на товары из стран, которые поддерживают БРИКС» – это же, очевидно, удар и по РФ. То есть сейчас он вынужден вернуться к теме Украины. Она его раздражает, она ему болит, она мешает, но он не может ее игнорировать. И те аргументы, которые ему приносят европейцы – они не украинские, нас слушать не хочет, но они достаточно убедительны. Вот поэтому он и бормочет: «Ну, посмотрим, может что-то вам и дадим». Украине напрямую – нет. Но через Германию, Британию – возможно. Возможно, даже через Италию что-то дадут.

– То есть, есть надежда хотя бы на восстановление байденовского пакета помощи?

– Да, то, что было остановлено десять дней назад, вероятно, скоро возобновится. Начнутся какие-то поставки, но небольшие, осторожные, минимальные, чтобы не раздражать Путина, но и не потерять имидж. Победного момента, на мой взгляд, не произошло. Потому что окончательного изменения сознания Трампа в отношении России и Украины тоже не произошло.

– В целом вы считаете, что кардинального изменения политики Трампа в отношении российско-украинской войны не произойдет? И что Путин не совершил роковую ошибку, когда в очередной раз отказал Трампу – даже после того, как США фактически прекратили помощь Украине?

– Да. У Трампа еще с начала его президентства была мечта: обмануть Китай, а с Россией замириться. И за счет этого выстроить какое-то экономическое или финансовое взаимодействие с Кремлем. Эта мечта была сумасшедшая еще тогда, но она прописана в главном идеологическом документе республиканцев – Project 2025. Это тот самый документ, который они создали прошлым летом для платформы под выборы. И именно на нем Трамп стоит. И до сих пор верит, что с Россией можно договориться, что Путин – это человек, который держит слово. Что Путин – партнер, который поможет Трампу сделать Америку великой не только в Америке, но и в мире. И, к сожалению, многие в его окружении так же в это верят. На мой взгляд, даже вице-президент Вэнс. Поэтому и кардинального изменения подхода к международным делам и, в частности, к отношениям с Россией, у Трампа пока не произошло.

– Хорошо, будем считать, что мы хотя бы на пороге перемен. Оптимистично так себе представим. А вот насчет давления внутри Штатов. Конгрессмены требуют от Трампа срочного объяснения – почему приостановлена военная помощь Украине. Определенная часть республиканцев прямо требует: вооружить Украину «до зубов». Демократы начали расследование: почему Трамп не вводит санкции против России. И самое интересное, как по мне: любимое издание самого Трампа – New York Post – после его разговора с Путиным обнародовало опрос. И там почти 70-80% его же избирателей считают Россию главной угрозой, санкции надо усиливать, и что европейские страны должны получить максимальную защиту от США. Не случайно же такое появляется, как думаете? Действительно ли это давление способно что-то изменить?

– Да, безусловно, не случайные вещи. Если посмотреть на общие цифры, сколько американцев поддерживают помощь Украине, то мы увидим: 70, 75, даже 78%. Но если задать другой вопрос: «Насколько важна для вас эта помощь?» Украина будет где-то двадцатой в списке. На первом месте цена бензина, на втором – помощь матерям-одиночкам, на третьем – еще что-то. Международные вопросы где-то внизу. И даже среди них – первым будет Тайвань, далее – Газа, Израиль, Иран, еще где-то – Пуэрто-Рико... А Украина – в лучшем случае пятнадцатая. То есть, поддержка вроде бы есть, но для Трампа это не играет роли.

Вот уже третий месяц New York Post, Politico и еще несколько изданий раскручивают тему специальной резолюции – о введении драконовских пошлин на Россию за ее агрессию против Украины. Но что мы имеем на выходе? Резолюция появляется как пожелание. А применение только по доброй воле президента Трампа. То есть ничего не меняется. Потому что Трамп, даже без резолюции, мог бы уже инициировать спецпошлины за преступление агрессии. Но вместо этого затягивание, сигналы Кремлю: «Смотрите, мы можем вот так. Так, может, договоримся? Может, остановитесь на этой линии?

– Но у Путина совсем другая логика. Российский диктатор традиционно воспринимает любые компромиссы и уступки в его пользу как слабость, а значит надо давить дальше, пока не получишь все, что хочешь.

– Так, его платформа проста: «Мы захватим всю Украину. И наши полезные ископаемые: газ, руда, зерно – никуда не денутся. Мы не должны сейчас делиться с американцами. Мы сначала заберем, а потом поделимся. И Трамп никуда не денется. Оно уже у нас, оно наше». Абсолютно циничный, но в его понимании безошибочный подход. Поэтому Путин и ведет себя так уверенно. Поэтому он и говорит: «Давайте вместе фильмы снимать, давайте в хоккей поиграем...».

– А Трамп действительно никуда не «денется»? Или, скажем, при определенных условиях – очередной звонок, новый кризис и он все же может где-то «исчезнуть» для Москвы?

– Для этого должна исчезнуть главная мечта Трампа – договориться с Россией. Пока эта мечта жива, пока она лежит в основе его внешней политики ничего не изменится.

– То есть он и дальше грезит договоренностью с Путиным?

– Абсолютно. Ну хорошо, даже представим: завтра Путин умрет. Придет какой-нибудь «Мутин». А что изменится? Россия с ее ресурсами никуда не денется. Мечта остается: «Мы не должны позволить это сделать Китаю. Это должны сделать мы сами, расколоть эти ресурсы и поделить их». И когда ему советники напоминают, что предыдущий опыт «раскалывания» с русскими заканчивался провалом, что это всегда было сложно, болезненно, дорого – и в конце концов американцы оставались с голыми руками – он это просто игнорирует.

– Продажа американского оружия. Отмечается, что несколько европейских правительств изучают варианты закупки для Украины американского оружия за счет своих военных бюджетов. Но многие подозревают, что, возможно, и по этому вопросу Путин просил или намекал Трампу. Канцлер Германии Мерц после разговора Зеленского с Трампом обсудил по телефону ситуацию в Украине с президентом США. И в частности, вопрос поставки установок Patriot. Германия давно уже готова передать их. Даже заявку подали в Пентагон, но ответа нет. А Трамп опять: «Я подумаю». Так вопрос: продажа оружия напрямую Украине или даже через Европу – это проблемный, а возможно и не реальный сценарий? Или все же возможен?

– Это не настолько сложно, но и не решает ничего. Оскорбит ли это друга Путина? Нет. Заставит ли это Путина разорвать отношения с США? Да тоже нет. Баллистические ракеты – это серьезно. Но более серьезная угроза сегодня – это дроны, «шахеды». Мы можем сбить пять из пяти ракет, но из 500 дронов не собьем все.

Террор, страх и хаос украинцам приносят именно эти «маленькие», но эффективные средства. То есть, является ли ударом по российским интересам передача Украине тридцати или пятидесяти, не суть, ракет к Patriot? По моему мнению, нет. Для России настоящая угроза – это экономический, финансовый и энергетический удар. Вот что заставит Путина задуматься.

– А насчет санкций? Они так и будут «на рассмотрении» в Сенате?

– Поэтому я и говорю: пока у Трампа в голове не сломается концепция «договориться с Россией», пока его окружение не убедит его, что на РФ рассчитывать нельзя, пока не будет кардинального пересмотра всей политики, то никаких серьезных санкций не будет.

Европейцы тянут свое – вот этот оборонный пакет. Они, может, и дотянут. Убедят Словакию, еще кого-то. Это повлияет на РФ в смысле – будет не 100% ресурсной мощности, а 80-90%. Но и с этим они могут воевать очень долго.

– На должность Верховного главнокомандующего объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе только что заступил новый генерал США Алексус Гринкевич. И что интересно, во время своего выступления в Сенате, когда рассматривали его кандидатуру, он прямо сказал: Украина еще может победить в войне с Россией. Это прямо противоречит тому, что говорит Трамп, который говорит: «Все, Украина проиграла», «украинцы без карт», «надо принимать все, что есть». Мнение нового главнокомандующего НАТО в Европе – оно что-то значит, что-то может изменить?

– Самое важное, что он открыто артикулирует свою позицию. Это очень хорошо. Изменит ли она что-то кардинально? Если завтра появится еще 100 таких заявлений – от начальника Объединенного комитета штабов, от спикера Сената, Палаты представителей... Но главное – если так скажет Сьюзан Уайлз, руководитель аппарата Белого дома. Она формирует его взгляды. Если Уайлс вдруг скажет: «Надо воевать с Россией, а не флиртовать», тогда мы увидим очень интересные сдвиги. Тогда Трамп поверит не только Уайлс, но и другим из того круга, что ему шепчет на ухо. Поверит, что с Россией надо не договариваться, а воевать. И если он это осознает, тогда изменится очень многое.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com