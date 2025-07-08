Лукашенко решил разводить «золотую породу» коров 17 8.07.2025, 8:26

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иллюстративное фото

В ее перспективности неожиданно усомнился Караник.

В Беларуси решили разводить особую красную породу коров, которую белорусские ученые уже назвали «золотой». Об особенностях новой породы рассказал первый заместитель гендиректора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси (НАН) по животноводству Иван Шейко, пишет «Телеграф».

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Шейко заявил, что 2030 году в белорусском сельском хозяйстве будет задействовано три основные породы коров:

белорусская черно-пестрая,

голштинская,

белорусская красная.

По словам Шейко, вывести последнюю решили «по настоятельной просьбе» Александра Лукашенко.

Чем отличаются «золотые» коровы?

Шейко оценил новую породу коров как «более конкурентоспособную».

«Она более крепкая в генетическом плане, в хозяйственном плане. Костяк более крепкий», — пояснил представитель НАН.

По его словам, новая порода позиционируется как молочная, хотя по некоторым показателям ее молоко уступает голштинам (голштинская порода является одной из самых крупных пород крупного рогатого скота молочной продуктивности): если сравнивать базисную жирность молока, у голштинов этот показатель составляет 3,6, а у красной породу — 3,4.

Тем не менее, Шейко назвал молоко красной породы «более качественным», в частности, по содержанию бета-казеина А2.

По словам Шейко, у голштинов содержание бета-казеина А2 составляет 30%, а у новой породы коров — до 70%, именно поэтому специалист назвал новую породу «золотой».

Он также сообщил, что разводить новую породу будут на новом дочернем предприятии в Гродненской области. По его словам, там уже более 2 тысяч коров.

Впрочем, о полной замене белорусского поголовья на «золотую» породу речи не идет, пояснил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Он заявил, что для хозяйства с высокими технологиями самой высокопродуктивной породой пока остаются голштины.

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