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Флот РФ исчезает: показаны пустые бухты в Севастополе

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  • 8.07.2025, 8:41
  • 2,832
Флот РФ исчезает: показаны пустые бухты в Севастополе

Украинские партизаны узнали о реальном положении вещей.

Агенты движения сопротивления «АТЕШ» продолжают мониторить ситуацию в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает «АТЕШ».

По их данным, в последнее время бухта почти пустует - основная ее функция сейчас сводится к стоянке буксиров и небольших патрульных катеров.

Фиксируется постепенная деградация остатков Черноморского флота России. Если раньше в этой бухте базировались боевые корабли, то теперь ее используют лишь для технического обслуживания и редких учений по противодиверсионной обороне.

Отдельные боевые единицы, которые еще остались в порту, оккупанты пытаются периодически перемещать, меняя дислокацию, чтобы усложнить обнаружение.

По словам «АТЕШ», все эти перемещения фиксируются и передаются Силам обороны Украины.

«Каждый объект под контролем - ни один корабль не останется незамеченным», - заявляют в движении.

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