Пентагон возобновил передачу оружия Украине 4 8.07.2025, 8:50

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По указанию президента США Дональда Трампа.

Украина получит дополнительное американское вооружение по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Министерство обороны США.

Киеву отправят дополнительное оружие для обороны, чтобы украинцы могли защитить себя от нападения россиян. Американцы обещают продолжать работу над обеспечением прочного мира и прекращением убийств, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Американская система оценки военных поставок по миру будет действовать и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны и политики «Америка превыше всего», добавило министерство.

Трамп также говорил о развороте в политике по отношению к Украине. По его мнению, США должны отправить ей оружие для защиты.

«Мы отправим оружие, мы должны это сделать. Они должны защищаться», — сказал президент США.

Перед этим заявлением Пентагон приостановил поставки части оружия в Украину, этот шаг вызвал у Киева беспокойство. В Белом доме говорили о задержке в оборонных поставках для всех стран, а не только Украине.

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