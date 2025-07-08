Лукашенко ждет старый-добрый удар граблями 4 Артем Синицын, «Салідарнасць»

8.07.2025, 9:02

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Белорусы видят все большую беспомощность власти.

Зачем властям понадобился «единый день уборки».

В Беларуси хотят ввести единый день уборки, чтобы «приучить» белорусов к порядку. Новая инициатива властей охватит не только госучреждения, но и частный сектор.

«Есть и правила, где четко прописано, что и кто должен делать. Коснется это и частного сектора. Туда включат покос травы и его периодичность. В таком режиме даже любители хаоса, кажется, привыкнут к порядку», — отмечают пропагандисты.

Да, это те самые пропагандисты, которые так любят рассказывать об ужасах жизни при поляках в Западной Беларуси, и которые сейчас предлагают штрафовать за нескошенную траву. Все, как при «панской» Польше.

Как бы не тужились чиновники, выдумывая красивые метафоры о чистых четвергах, их ждет все тот же старый-добрый удар граблями, забытыми в траве после очередного субботника.

Ведь и субботники эти вернулись в нашу жизнь с приходом Лукашенко, тридцать лет назад. А чистоты больше не стало, если вам приходится вводить «чистые четверги» и штрафы, «приучать к чистоте и порядку».

Сколько копий сломали в борьбе с тунеядцами, в попытке «приучить к труду», но в итоге те, кто не хотел работать, с успехом не хотят трудиться до сих пор.

Но при этом каток госмашины проехался по тысячам тех, кто хотел и работал, но из-за специфических экономических талантов Лукашенко оказался безработным.

Что-то похожее ждет и новую инициативу. С теми же последствиями — близкий к нулю эффект и озлобленность людей, которую придется как-то купировать.

Вопрос здесь еще и в том, что тут на самом деле первично: действительно желание навести порядок или желание принуждать людей само по себе. Неважно к чему — главное, чтобы строем, по команде, в едином порыве.

Пока люди, видя все большую беспомощность государства в банальных ситуациях, не начали снова самоорганизовываться.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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