Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
- 8.07.2025, 9:18
Президент США высоко оценил этот жест.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Как сообщает Bloomberg, об этом Нетаньяху сказал Трампу во время ужина в Белом доме в понедельник.
«Он налаживает мир прямо сейчас. В одной стране и одном регионе за другим. Поэтому я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Комитет по Нобелевской премии. В нем выдвигается ваша кандидатура на Премию мира, что вполне заслуженно, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху.
Трамп в ответ сказал, что такое заявление именно от премьера Израиля «очень значимо».
Как отмечает Bloomberg, Нетаньяху — не первый иностранный лидер, номинировавший Трампа на Нобелевскую премию. В прошлом месяце Пакистан заявил, что номинирует Трампа на премию, подчеркнув, что иностранные лидеры понимают, что лучший способ получить то, что они хотят от президента США, — это осыпать его похвалами.
Трамп давно жаждет получить Нобелевскую премию мира, и неоднократно выражал раздражение по поводу того, что его предшественник на первом сроке Барак Обама получил ее в 2009 году.