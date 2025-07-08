В школах Беларуси появятся новые платные занятия 8.07.2025, 9:24

Исчезнут ли факультативы?

Школы расширяют перечень платных услуг. По желанию родителей администрация учреждения образования может организовать стимулирующие и поддерживающие занятия по учебным предметам. Провести подобное можно лишь сверх обязательных часов, то есть стандартные уроки в учреждениях образования по-прежнему определяет расписание. Вытеснят ли платные занятия бесплатные, сколько они будут стоить, сколько человек наберут в группу и что об этом думают родители, узнала Tochka.by.

Как сейчас поддерживают и стимулируют детей

Дочь Анастасии (имя изменено по просьбе героини) на пороге старших классов. За столько лет в школе девочка попробовала разные форматы занятий. В основном по учебным предметам.

Ходила как на бесплатные школьные факультативы, так и на платные. Цены иногда менялись, но в последний раз были на уровне 5 рублей за занятие.

«С пятого класса администрация в школе, ссылаясь на высокую загрузку детей, предлагает только один бесплатный факультатив. У ребят и правда по шесть-семь уроков в день, и остаться на восьмой (иногда ожидая учителя целую «форточку») готовы далеко не все», — рассказывает Анастасия.

Идеальным вариантом собеседница считает факультативы по субботам, но в школе ее дочери в такие дни их не проводят.

Поддерживающие и стимулирующие нам нужны

С течением времени запросов на обучение у школьницы становилось больше — родители записали дочь на занятия математикой в частный репетиторский центр. Около 28 рублей за урок. Группы были небольшие: до шести человек, качество подготовки семью устраивало.

«Конечно, стимулирующие и поддерживающие занятия детям нужны. Существующие факультативы направлены на подготовку ребят к олимпиадам. Непонятые за урок темы там не объясняют. А куда школьникам идти с вопросами? Получается, что только в частные центры. Там многие темы ребята либо подробнее разбирают, либо проходят заранее, чтобы в школе было полегче», — отмечает наша собеседница.

В классе у ребят — 30 человек. Объяснить так, чтобы поняли все, учителю, конечно, трудно. Поэтому определенные пробелы у школьников оставаться действительно могут.

К новому учебному году дочери Анастасии предложили несколько бесплатных факультативов: по химии, истории, биологии и английскому. Родителям нужно определиться и написать заявления по нужному профилю.

«Про стимулирующие и поддерживающие пока информации не было. Такие занятия для нас в новинку, ранее их не проводили», — заметила собеседница.

Анастасии идея со стимулирующими и поддерживающими в школах нравится. Занятия хоть и платные, но они возможны. Вопрос в исполнении.

Во-первых, кто будет заниматься с ребятами. Ведь часто школьники отстают по предмету из-за личных взаимоотношений с преподавателем, и тогда лучший вариант — платные занятия с другим учителем.

Второй аспект, волнующий родителей, — насколько большими будут группы.

И третий — как по заполненному расписанию распределят занятия.

Сколько будут стоить стимулирующие

В Минобразования рассказали: в школах давно работают платные кружки. Порядок формирования стоимости таких занятий устанавливает профильное ведомство собственным приказом.

Подобным образом будет регулироваться и цена на платные стимулирующие и поддерживающие занятия, рассказали в министерстве. Точную сумму там называть не стали.

Наполняемость групп для организации факультативных занятий должна составлять не менее трех-пяти учащихся в зависимости от расположения школы (в городах или селах).

Для стимулирующих и поддерживающих уроков в группе должно быть не менее трех ребят, если занятия проводят в учреждениях образования, подчеркнули в ведомстве.

Не станет ли меньше бесплатных занятий

Типовым планом определено от одного до четырех часов в неделю для проведения бесплатных факультативных, стимулирующих и поддерживающих занятий.

«Оказание услуг для проведения на платной основе и их стоимость будут регулироваться на основании запросов законных представителей учащихся учреждения образования», — рассказали в Минобразования.

Специалисты ведомства еще раз подчеркнули: платные занятия проводятся только после использования предусмотренных учебных часов за счет бюджетных средств.

Таким образом, платные услуги в школе не должны вытеснять бесплатные.

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