NYT: ВСУ нашли старый, но очень эффективный способ борьбы с вражескими дронами 8.07.2025, 9:38

Бойцам в этом деле помогают рыбаки.

Украинские защитники ловят вражеские дроны с помощью рыболовецких сетей. Эксперты говорят, что такое решение не является новинкой, однако оно очень эффективно в борьбе с беспилотниками. Такие рыболовецкие сети можно увидеть над блокпостами, позициями артиллеристов и над дорогами, ведущими к горячим точкам, сообщает ресурс The New York Times.

Такие сети обычно дарят бойцам ВСУ рыбаки, их плетут в тылу и доставляют из портов. Из-за плотного плетения такой сетки вражеские дроны обычно запутываются в них своими пропеллерами.

Более того, рыбацкие сети очень эффективны в битве с дронами на оптоволокне, которым не страшны системы РЭБ.

Глава отдела связи инженерных войск ВСУ Максим Кравчук заявил, что такие сети расставлены по всей линии фронта.

Сотрудник Центра анализа европейской политики Федерико Борсари заявил, что РФ первой стала применять такие сети на фронте еще в 2023 году, однако не в таких больших масштабах, как ВСУ.

И если раньше вдоль дорог по линии фронта можно было увидеть много окопов, траншей и колючей проволоки, то сегодня – рыболовецкие сети. Украина пытается опутать этими сетками сотни километров дорог.

Только в 2025 году шведская организация OperationChange передала Украине 250 тонн рыболовецкой сетки.

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