Вышел на свободу бывший председатель еврейской общины в Гродно 8.07.2025, 9:43

Роман Смирнов

Мужчину приговорили к 2 годам колонии за «оскорбление» Лукашенко.

Бывший председатель еврейской общины и директор ООО «Гродненское агентство недвижимости» Роман Смирнов вышел на свободу, сообщило издание Hrodna.life. Вероятно, он был среди последних освобожденных по помилованию.

Мужчину задержали в апреле 2024 года за комментарии в телеграм-каналах и отправку информации в чат-боты «Беларуси головного мозга» и NEXTA.

Его начали судить в августе 2024 года. Мужчину приговорили к 2 годам колонии за оскорбление Александра Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com