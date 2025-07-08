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Вышел на свободу бывший председатель еврейской общины в Гродно

  • 8.07.2025, 9:43
Вышел на свободу бывший председатель еврейской общины в Гродно
Роман Смирнов

Мужчину приговорили к 2 годам колонии за «оскорбление» Лукашенко.

Бывший председатель еврейской общины и директор ООО «Гродненское агентство недвижимости» Роман Смирнов вышел на свободу, сообщило издание Hrodna.life. Вероятно, он был среди последних освобожденных по помилованию.

Мужчину задержали в апреле 2024 года за комментарии в телеграм-каналах и отправку информации в чат-боты «Беларуси головного мозга» и NEXTA.

Его начали судить в августе 2024 года. Мужчину приговорили к 2 годам колонии за оскорбление Александра Лукашенко.

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