Вышел на свободу бывший председатель еврейской общины в Гродно
- 8.07.2025, 9:43
Мужчину приговорили к 2 годам колонии за «оскорбление» Лукашенко.
Бывший председатель еврейской общины и директор ООО «Гродненское агентство недвижимости» Роман Смирнов вышел на свободу, сообщило издание Hrodna.life. Вероятно, он был среди последних освобожденных по помилованию.
Мужчину задержали в апреле 2024 года за комментарии в телеграм-каналах и отправку информации в чат-боты «Беларуси головного мозга» и NEXTA.
Его начали судить в августе 2024 года. Мужчину приговорили к 2 годам колонии за оскорбление Александра Лукашенко.