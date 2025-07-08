Перевод биткоинов на $8,6 млрд породил споры о личности владельца
- 8.07.2025, 9:46
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Обсуждаются две основные версии.
Неизвестный переместил 80 000 BTC стоимостью $8,6 млрд с восьми кошельков, неактивных 14 лет. Сообщество обсуждает две основные версии: взлом или запланированный перевод средств владельцем, пишет forklog.com.
Сначала «проснулись» два адреса, на каждом из которых хранилось по 10 000 BTC. Позднее активность проявили еще шесть кошельков с аналогичными суммами.
Аналитики Lookonchain предположили, что все восемь адресов контролирует один человек или организация. Монеты поступили на эти кошельки в апреле-мае 2011 года.
BILLIONAIRE BITCOIN WHALE UPDATE— Arkham (@arkham) July 5, 2025
Yesterday’s $8 billion transfers were possibly related to address upgrades, moving from 1- addresses to bc1q- addresses.
There are no indications that this whale is selling Bitcoin. pic.twitter.com/wdK4Ppkv0J
Движение средств породило различные теории о личности владельца. Основатель Timechain Index под ником Sani полагает, что биткоины принадлежат раннему инвестору Роджеру Веру.
A Bitcoin OG holding at least 80,009 $BTC($8.69B) woke up after 14+ years of dormancy and transferred out 40,000 $BTC($4.35B) today!— Lookonchain (@lookonchain) July 4, 2025
This OG controls about 8 wallets, 2 of which received 20,000 $BTC($15,600 at the time, $2.18B now) on April 2, 2011, when the price of $BTC was… pic.twitter.com/F8jULZ6Ee7
В прошлом году последнего арестовали в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве в США.
По мнению Sani, перевод может быть частью сделки с Налоговой службой США, которой Вер должен около $48 млн.
Директор по продукту Coinbase Конор Гроган предположил, что переводы связаны со взломом адресов или компрометацией закрытых ключей.
Многие участники сообщества не согласны с теорией Грогана. Они приводят несколько аргументов против нее.
Во-первых, взломать приватный ключ биткоин-кошелька с помощью современных технологий практически невозможно из-за математической сложности.
I believe the 80K BTC may belong to Roger Ver. Here’s why:— Sani | TimechainIndex.com (@SaniExp) July 4, 2025
Sometime last year, @MrHodl was discussing Roger and the potential size of his holdings during a Twitter Space.
That prompted me to dig into his historical purchase activity. I cross-referenced those dates with my…
Во-вторых, хакер не стал бы рисковать, отправляя тестовую транзакцию в Bitcoin Cash, так как это могло предупредить владельца. Некоторые эксперты считают такой перевод стандартной процедурой в крупных внебиржевых сделках для подтверждения контроля над кошельками.
В-третьих, перевод средств занял около 10 часов. Злоумышленник действовал бы намного быстрее.
Основная версия аналитиков Arkham — обновление адресов. Большинство монет перевели со старых Legacy-адресов на современные bech32.
Технический директор Ledger Шарль Гийме отметил, что эти биткоины относятся к 2011 году, когда не существовало современных стандартов вроде BIP39.
Приватные ключи хранились в файлах wallet.dat и подписывались программными кошельками, что по современным меркам небезопасно.
Теория об обновлении адресов не объясняет всех транзакций. Один из переводов на 10 000 BTC был отправлен на другой Legacy-адрес. Личность владельца и точные причины перемещения средств остаются неизвестными.
Напомним, с января по март около 62 800 BTC, которые пролежали без движения более семи лет, «проснулись» и сменили кошельки, согласно CryptoQuant.
Yesterday, 80,000 BTC (worth roughly $8 billion) were moved on-chain. These coins date back to 2011, before the BIP39 standard existed.— Charles Guillemet (@P3b7_) July 5, 2025
Back then, private keys were managed individually per address, with no hardware wallet support (even today). This suggests the keys were stored…