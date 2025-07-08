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Перевод биткоинов на $8,6 млрд породил споры о личности владельца

  • 8.07.2025, 9:46
  • 1,700
Перевод биткоинов на $8,6 млрд породил споры о личности владельца

Обсуждаются две основные версии.

Неизвестный переместил 80 000 BTC стоимостью $8,6 млрд с восьми кошельков, неактивных 14 лет. Сообщество обсуждает две основные версии: взлом или запланированный перевод средств владельцем, пишет forklog.com.

Сначала «проснулись» два адреса, на каждом из которых хранилось по 10 000 BTC. Позднее активность проявили еще шесть кошельков с аналогичными суммами.

Аналитики Lookonchain предположили, что все восемь адресов контролирует один человек или организация. Монеты поступили на эти кошельки в апреле-мае 2011 года.

Движение средств породило различные теории о личности владельца. Основатель Timechain Index под ником Sani полагает, что биткоины принадлежат раннему инвестору Роджеру Веру.

В прошлом году последнего арестовали в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве в США.

По мнению Sani, перевод может быть частью сделки с Налоговой службой США, которой Вер должен около $48 млн.

Директор по продукту Coinbase Конор Гроган предположил, что переводы связаны со взломом адресов или компрометацией закрытых ключей.

Многие участники сообщества не согласны с теорией Грогана. Они приводят несколько аргументов против нее.

Во-первых, взломать приватный ключ биткоин-кошелька с помощью современных технологий практически невозможно из-за математической сложности.

Во-вторых, хакер не стал бы рисковать, отправляя тестовую транзакцию в Bitcoin Cash, так как это могло предупредить владельца. Некоторые эксперты считают такой перевод стандартной процедурой в крупных внебиржевых сделках для подтверждения контроля над кошельками.

В-третьих, перевод средств занял около 10 часов. Злоумышленник действовал бы намного быстрее.

Основная версия аналитиков Arkham — обновление адресов. Большинство монет перевели со старых Legacy-адресов на современные bech32.

Технический директор Ledger Шарль Гийме отметил, что эти биткоины относятся к 2011 году, когда не существовало современных стандартов вроде BIP39.

Приватные ключи хранились в файлах wallet.dat и подписывались программными кошельками, что по современным меркам небезопасно.

Теория об обновлении адресов не объясняет всех транзакций. Один из переводов на 10 000 BTC был отправлен на другой Legacy-адрес. Личность владельца и точные причины перемещения средств остаются неизвестными.

Напомним, с января по март около 62 800 BTC, которые пролежали без движения более семи лет, «проснулись» и сменили кошельки, согласно CryptoQuant.

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