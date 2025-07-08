Перевод биткоинов на $8,6 млрд породил споры о личности владельца 8.07.2025, 9:46

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Обсуждаются две основные версии.

Неизвестный переместил 80 000 BTC стоимостью $8,6 млрд с восьми кошельков, неактивных 14 лет. Сообщество обсуждает две основные версии: взлом или запланированный перевод средств владельцем, пишет forklog.com.

Сначала «проснулись» два адреса, на каждом из которых хранилось по 10 000 BTC. Позднее активность проявили еще шесть кошельков с аналогичными суммами.

Аналитики Lookonchain предположили, что все восемь адресов контролирует один человек или организация. Монеты поступили на эти кошельки в апреле-мае 2011 года.

BILLIONAIRE BITCOIN WHALE UPDATE



Yesterday’s $8 billion transfers were possibly related to address upgrades, moving from 1- addresses to bc1q- addresses.



There are no indications that this whale is selling Bitcoin. pic.twitter.com/wdK4Ppkv0J — Arkham (@arkham) July 5, 2025

Движение средств породило различные теории о личности владельца. Основатель Timechain Index под ником Sani полагает, что биткоины принадлежат раннему инвестору Роджеру Веру.

A Bitcoin OG holding at least 80,009 $BTC($8.69B) woke up after 14+ years of dormancy and transferred out 40,000 $BTC($4.35B) today!



This OG controls about 8 wallets, 2 of which received 20,000 $BTC($15,600 at the time, $2.18B now) on April 2, 2011, when the price of $BTC was… pic.twitter.com/F8jULZ6Ee7 — Lookonchain (@lookonchain) July 4, 2025

В прошлом году последнего арестовали в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве в США.

По мнению Sani, перевод может быть частью сделки с Налоговой службой США, которой Вер должен около $48 млн.

Директор по продукту Coinbase Конор Гроган предположил, что переводы связаны со взломом адресов или компрометацией закрытых ключей.

Многие участники сообщества не согласны с теорией Грогана. Они приводят несколько аргументов против нее.

Во-первых, взломать приватный ключ биткоин-кошелька с помощью современных технологий практически невозможно из-за математической сложности.

I believe the 80K BTC may belong to Roger Ver. Here’s why:



Sometime last year, @MrHodl was discussing Roger and the potential size of his holdings during a Twitter Space.

That prompted me to dig into his historical purchase activity. I cross-referenced those dates with my… — Sani | TimechainIndex.com (@SaniExp) July 4, 2025

Во-вторых, хакер не стал бы рисковать, отправляя тестовую транзакцию в Bitcoin Cash, так как это могло предупредить владельца. Некоторые эксперты считают такой перевод стандартной процедурой в крупных внебиржевых сделках для подтверждения контроля над кошельками.

В-третьих, перевод средств занял около 10 часов. Злоумышленник действовал бы намного быстрее.

Основная версия аналитиков Arkham — обновление адресов. Большинство монет перевели со старых Legacy-адресов на современные bech32.

Технический директор Ledger Шарль Гийме отметил, что эти биткоины относятся к 2011 году, когда не существовало современных стандартов вроде BIP39.

Приватные ключи хранились в файлах wallet.dat и подписывались программными кошельками, что по современным меркам небезопасно.

Теория об обновлении адресов не объясняет всех транзакций. Один из переводов на 10 000 BTC был отправлен на другой Legacy-адрес. Личность владельца и точные причины перемещения средств остаются неизвестными.

Напомним, с января по март около 62 800 BTC, которые пролежали без движения более семи лет, «проснулись» и сменили кошельки, согласно CryptoQuant.

Yesterday, 80,000 BTC (worth roughly $8 billion) were moved on-chain. These coins date back to 2011, before the BIP39 standard existed.



Back then, private keys were managed individually per address, with no hardware wallet support (even today). This suggests the keys were stored… — Charles Guillemet (@P3b7_) July 5, 2025

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