WSJ: Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине «сколько смогут» 1 8.07.2025, 9:49

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Пентагону поручено провести проверку запасов боеприпасов.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заверил последнего в продолжении поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце, но не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.

Как напоминает WSJ, звонок состоялся после того, как американский лидер признал разочарование и отсутствие прогресса в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией во время телефонных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, которые происходили в четверг, 3 июля.

«Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, сообщили источники. Но, по словам представителя Пентагона, поставка остается в состоянии ожидания», - добавляет WSJ.

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