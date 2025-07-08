WSJ: Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине «сколько смогут»1
- 8.07.2025, 9:49
Пентагону поручено провести проверку запасов боеприпасов.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заверил последнего в продолжении поддержки со стороны Вашингтона.
Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце, но не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.
Как напоминает WSJ, звонок состоялся после того, как американский лидер признал разочарование и отсутствие прогресса в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией во время телефонных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, которые происходили в четверг, 3 июля.
«Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, сообщили источники. Но, по словам представителя Пентагона, поставка остается в состоянии ожидания», - добавляет WSJ.