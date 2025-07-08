закрыть
8 июля 2025, вторник, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине «сколько смогут»

1
  • 8.07.2025, 9:49
WSJ: Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине «сколько смогут»
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Пентагону поручено провести проверку запасов боеприпасов.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заверил последнего в продолжении поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце, но не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.

Как напоминает WSJ, звонок состоялся после того, как американский лидер признал разочарование и отсутствие прогресса в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией во время телефонных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, которые происходили в четверг, 3 июля.

«Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, сообщили источники. Но, по словам представителя Пентагона, поставка остается в состоянии ожидания», - добавляет WSJ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип