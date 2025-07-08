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«У меня звук как будто сам Тор приходит»

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  • 8.07.2025, 9:58
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«У меня звук как будто сам Тор приходит»

Белорусы поделились видео шторма и его последствий.

Мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром пронесся по южным и юго-западным районам Беларуси вечером 7 июля. В соцсетях белорусы начали массово делиться видео с последствиями стихии, и, судя по этим кадрам, непогода успела натворить бед, пишет «Телеграф».

По данным РУП «Брестэнерго», больше всего неприятностей шторм доставил жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов.

Судя по видео, которые очевидцы публикуют в TikTok и Telegram, местами сила ветра была достаточной для того, чтобы валить деревья. В Пружанах, к примеру, от ветра досталось музейному экспонату.

«Отличная погода, дождь очень нужен! А кому-то о новой крыше стоило задуматься лет 7 назад, видно же, что шифер совсем древний, одна труха», — безапелляционно прокомментировал видео ниже пользователь.

@hannaahmad55 #ураган#пинск#беларусь#рекомендации ♬ оригинальный звук - 💕Анна💕

«Я в Могилевской области, у меня звук как будто там сам Тор приходит. О-о-о-очень громкий гром. Я не смотрел в окно, но вроде бы молния ударила по проводам и фонари отрубило», — написал один из пользователей.

@hannaahmad55 #последствия #ураган#пинск #рекомендации ♬ Gefion - Christian Reindl & Lucie Paradis

@novosti_stolina

♬ оригинальный звук - Новости Столина

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@tanja_vysotskaya #гроза #молния #погода #ттпустиврек ♬ оригинальный звук - black &white

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