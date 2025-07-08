Ученые назвали главные «суперспособности» женщин, которые делают их более выносливыми, чем мужчины 1 8.07.2025, 10:02

Женский организм демонстрирует лучшую способность к выживанию.

Несмотря на сложное устройство репродуктивной системы и высокие физиологические нагрузки — менструации, беременность, роды, грудное вскармливание, — женский организм демонстрирует бóльшую устойчивость и способность к выживанию, чем мужской. Об этом рассказывает журналистка Старр Вартан в своей книге The Stronger Sex, основанной на современных научных данных, пишет CNN.

Исторически женщины оказывались выносливее мужчин в самых тяжелых условиях — будь то голод в Ирландии, эпидемия кори в Исландии или рабство в Тринидаде. Это подтверждает исследование демографа Вирджинии Зарулли, опубликованное в журнале PNAS: она изучила семь популяций, переживших массовую смертность, и пришла к выводу, что женщины выживали чаще — на всех возрастных этапах, от младенцев до пожилых. Даже новорожденные девочки имели больше шансов на выживание, чем мальчики, несмотря на то, что в бедных регионах девочки часто получали меньше еды и медицинской помощи.

Причины этого феномена кроются в биологии. Женщины обладают двумя X-хромосомами — в отличие от мужского XY-набора — а X-хромосома содержит в десять раз больше генов, в том числе связанных с иммунной системой. Это дает женскому организму более разнообразный и гибкий набор инструментов для борьбы с инфекциями.

Кроме того, эстроген — гормон, преобладающий в женском теле, — усиливает как врожденный, так и приобретенный иммунный ответ. Женщины быстрее и точнее вырабатывают антитела, дольше сохраняют иммунную память, легче переносят инфекции и показывают лучшую реакцию на вакцины. Даже уровень нейтрофилов — основных защитников от бактерий — у них обычно выше.

Сильный иммунитет, впрочем, оборачивается и обратной стороной: женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний, когда организм начинает атаковать сам себя. Кроме того, если женщина и справляется с болезнью, она нередко живет дольше — но с хроническими последствиями, которые убили бы мужской организм.

Еще одна недавняя находка ученых: женский тонкий кишечник, как правило, значительно длиннее, чем у мужчин. Это открытие сделали американские исследователи из Университета штата Северная Каролина. Более длинный кишечник позволяет женщине извлекать больше питательных веществ из еды — что особенно важно в период беременности и кормления. Авторы называют это частью «гипотезы женской буферизации» — то есть представления о том, что женское тело эволюционно запрограммировано на выживание в условиях стресса.

Сравнительно слабая выносливость мужчин может быть связана с гормоном тестостероном. Эксперименты показали, что у кастрированных самцов иммунитет улучшается, а если ввести тестостерон самкам — он ухудшается. Ученые предполагают, что природа таким образом «инвестирует» в мужскую репродуктивную стратегию — активную, рискованную, но короткую.

Есть и культурные причины: мужчины чаще курят, пьют, выбирают опасные профессии. Однако даже в обществах, где поведение мужчин и женщин примерно одинаково, разница в продолжительности жизни остается — в пользу женщин.

Все это говорит о том, что традиционная медицина, основанная в основном на исследованиях мужского организма, не учитывает важнейшие различия между полами. Глубокое понимание особенностей женской физиологии, генетики и иммунной системы поможет разработать более точные и эффективные подходы к лечению, которые будут работать лучше не только для женщин, но и для всего населения.

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