«Гусеницы падают на головы детям» 2 8.07.2025, 10:16

На Кобрин напала американская бабочка, а ЖКХ как будто в отпуске.

Жительница Кобрина уже больше недели безрезультатно добивается реакции коммунальных служб на опасное заражение дерева возле детской площадки. В ЖКХ проблему игнорируют, пишет BGmedia.

«Никто не приезжает, не срезает, не обрабатывает»

На улице Пролетарской в Кобрине зафиксировано нашествие американской белой бабочки. Одно из зараженных деревьев — прямо на детской площадке.

Местная жительница пожаловалась в местное ЖКХ, но прошло уже больше недели — реакции ноль. Пока коммунальные службы молчат, с дерева буквально сыплются гусеницы, пугая детей и родителей, рассказывает местная жительница.

«Они падают на голову детям, а никто даже не приезжает, не срезает, не обрабатывает», — говорит женщина в снятом ею видео.

Похожая ситуация наблюдается не только на Пролетарской — в комментариях местные жители подтверждают: американская бабочка захватила и другие улицы города, включая Северную, Никольскую, район ж/д вокзала.

«ЖКХ — не дозовешься, сами будем обрабатывать»

Под роликом с жалобой кобринчанки — много возмущенных. Люди пишут, что проблема не единична, и коммунальные службы давно на нее не реагируют.

«ЖКХ вообще ни на что не реагирует…».

«У нас вся Пролетарская в бабочке, надо всем вместе действовать, а не ждать, пока кто-то приедет».

«Если на частном участке — сразу штраф. А тут?».

«Опять! В прошлом году еле отбились — и вот снова!».

Некоторые предлагают брать дело в свои руки: обрабатывать деревья самостоятельно, пока вредитель не перебрался на другие растения. Другие замечают: стоит только просрочить оплату за воду — коммунальщики реагируют мгновенно. А вот когда речь идет о нашествии гусениц — полное молчание и игнор.

Фото: ggiskzr.by

Чем опасна американская белая бабочка?

Эта бабочка уже не первый год беспокоит Брестскую область. В 2023 году в Пинске был введен полный карантин из-за ее нашествия. Тогда под ограничения попали Плещицы, Лопатино, Жидче, Парохонск и целые районы города. В Кобрине карантин вводили еще в 2022 году — сначала на 72 га, позже площадь увеличили до 675 га. Но, похоже, коммунальные службы это «позабыли».

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) — это не просто «гусеницы на дереве». Это карантинный вредитель, способный уничтожить более 250 видов растений, включая плодовые деревья, клены и шелковицу. Гусеницы оплетают ветви паутиной, объедают листья до скелета и быстро размножаются.

Что говорят специалисты и почему это важно?

Инспекция по карантину и защите растений подчеркивает: важно выявлять зараженные деревья на ранних стадиях. Если паутины и гнезда не уничтожить вовремя — вредитель расползется на соседние участки и обрабатывать придется все подряд. А в запущенных случаях — вырубать деревья.

Особенно быстро гусеницы распространяются в теплую, влажную погоду, а транспорт и ветер помогают им захватывать новые районы. Брестская область — идеальная среда для «расселения» бабочки.

Фото: ggiskzr.by

А в ЖКХ — снова «ожидание сигнала»?

Прошел год с последнего карантина, а на повторное появление вредителя — никакой реакции. Похоже, пока гусеница не постучится в дверь самого начальства, никто не пошевелится.

Жители Кобрина задаются логичным вопросом: почему, когда речь идет о штрафах и платежах, службы действуют мгновенно, а когда нужно действительно защитить детей и зеленые насаждения — никто не несет ответственности? И будет ли когда-нибудь штраф для самого ЖКХ — за бездействие?

Что делать?

Звонить не только в 115, но и в исполком, санстанцию и инспекцию по защите растений.

По возможности — аккуратно обрабатывать деревья самостоятельно (но не срезать их без разрешения).

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