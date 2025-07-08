Сенатор Грэм начал продвигать проект о «сокрушительных» санкциях против России

Сенатор Грэм начал продвигать проект о «сокрушительных» санкциях против России1
- 8.07.2025, 10:16
США получат мощный инструмент по воздействию на Кремль.
Сенат США рассмотрит законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу вводить 500%-ные пошлины против стран, которые покупают российские товары и финансируют военную машину Москвы.
Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Грэм высоко оценил усилия Трампа по прекращению кровопролития в Украине. Однако, по его словам, для этого нужны партнеры, готовые к сотрудничеству.
Сенатор заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и на все предложения о встречах, в то время как Путин продолжает игнорировать мирные инициативы.
«Пришло время дать президенту Трампу больше инструментов для завершения войны», - написал он.
Грэм ожидает, что Сенат продвинет двупартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не оказывающих помощь Украине.
По его словам, в законопроекте будет предусмотрена президентская оговорка, чтобы предоставить президенту Трампу максимальный рычаг влияния.
«У законопроекта уже 85 соавторов, и их число растет. Пора положить конец этому кровопролитию», - добавил он.