закрыть
8 июля 2025, вторник, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском банротится компания с 30-летней историей

  • 8.07.2025, 10:22
Под Минском банротится компания с 30-летней историей
Производственно-складское помещение беларусско-литовской компании «Торимэкс». Фото: specrealization.by

Ее имущество продают с молотка.

В агрогородке Гатово под Минском продают производственно-складские помещения белорусско-литовской компании «Торимэкс». Сама фирма банкротится, пишет «Зеркало».

Миллионные долги

«Торимэкс» была зарегистрирована еще в 1994 году. Ее основной вид деятельности — складирование и хранение

Заявление о банкротстве подали сами владельцы компании. В ноябре прошлого года фирму начали ликвидировать. Однако, как оказалось, ее долги заметно превышают возможности расплатиться по ним. Дело о финансовой несостоятельности начали рассматривать в марте этого года в Экономическом суде Минской области. Как выяснилось, компания задолжала кредиторам более 23,3 млн рублей, в том числе по налогам — более 354 тыс. рублей.

В то же время имущество предприятия оценили в 18,6 млн рублей. Это недвижимость стоимостью 15,9 млн, различные машины и оборудование на 760 тыс., а также транспортные средства почти на 27 тыс. Еще почти 209 тыс. рублей у фирмы было на счетах. Также компания ожидала выплаты от должников на сумму 1,2 млн рублей.

Суд возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Имущество компании попало на торги

Тем временем на акцион выставили производственно-складские помещения «Торимэкс». Первоначальная стоимость — 12,3 млн рублей. Они находятся в залоге у «Белагропромбанка», которому фирма должна более 13 млн рублей.

В комплекс входит несколько строений, площадь самого большого из которых превышает 3,3 тыс. м².

Компания входит в список компаний, иностранным владельцам которых правительство запретило выводить активы без специального разрешения. При этом половина доли «Торимэкс» принадлежит гражданину Литвы Францасу Получанскису, второй владелец — белoрусский бизнесмен Леонид Кернога.

Ранее в банкротство также ушла другая компания этих же бизнесменов — поставщик кабельной продукции «Торимэкс Плюс».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип