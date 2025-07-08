Путин получил на стол несколько сценариев развития войны в Украине 1 Александр Коваленко

8.07.2025, 10:24

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Чем завершился план Суркова, все прекрасно знают.

В целом, аналитические отделы практически всех российских силовых структур регулярно, а не только в 2021-м, работали над разработкой сценариев и формирование ожидаемого хода событий, причем не только касательно Украины, а практически всех стран, с которыми граничит РФ.

Именно на рубеже 2013-2014 Путин принял план Владислава Суркова по гибридному раздроблению Украины на «народные республики». Это было одно из тех редких глобальных решений, которые Путин сделал в пользу «кирзачей», ведь Сурков представитель военной разведки, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Причин тому было несколько и среди них, как на тот момент высокий уровень доверия и лояльности Путин к Суркову, так и то, что сценарий Суркова мало чем отличался от сценариев ФСБ и СВР РФ, но был куда более радужный.

Чем завершился план Суркова, мы прекрасно знаем.

Но, в 2021 на столе у Путина, примерно за полгода до начала полномасштабного вторжения, лежали очередные выдержки из аналитических отчетов, согласно большинству которых, быстрой и победоносной войны с Украиной не получится, а она станет затяжной и изматывающей, опирающейся на людской ресурс. И только за счет большего людского ресурса и объявления всеобщей мобилизации РФ победит, к 2028!

Примечательно то, что настолько пессимистичные исследования путину предоставили ФСБ и СВР РФ, причем у «сварщиков» был самый пессимистичный прогноз, относительно как потерь ВС РФ, так и результатов – захваченных территорий. Возможно, именно по этой причине Сергей Нарышкин был настолько скукоженный в ходе озвучиваемых предложений Путина о включении т.н. «ДНР» и «ЛНР» в состав РФ, ведь он прекрасно понимал к чему все идет и чем закончится.

А теперь вопрос, чей сценарий понравился вп больше всего, если он решился на полномасштабное вторжение?

Да, Путин во второй раз доверился «кирзачам» и принял совместный сценарий МО и ГШ, от Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Эта сладкая парочка обещала Путин Киев за 3 дня, марш бросок на Львов, Одессу на блюдечке с полным контролем Черного моря и даже Молдову. Результат вот этого всего нам тоже прекрасно известен.

Были запущены негативные сценарии и в целом, именно по ним развивалась ситуация на протяжении первых месяцев 2022, но затем, даже самые негативные прогнозы оказались по сравнению с суровой реальностью, довольно позитивными.

Высокие потери в технике и людском ресурсе, которые стали нести РОВ в 2023 не могли предположить ни «фэсы», ни «сварщики». Кстати, весьма примечательно, что прогнозы от ГРУ так же были негативными, в сравнении со сладкой ересью МО и ГШ, как бы это странным не казалось.

Ситуация ухудшалась и за счет того, что объявленная в 2022-м году «частичная мобилизация», которая была гибридной всеобщей, не стала регулярным явлением и ее отсутствие в 2023 и 2024 годах привело к ухудшению общих сценариев и показателей. Причем Путин так и не решается запускать процесс очередной мобилизации, пытаясь, обходится сторонними ресурсами, например, вербуя наемников в других странах и покупая услуги КНДР в поставках мяса на убой.

С другой стороны, оттягивание всеобщей мобилизации, позволяет путину рассчитывать на больший людскую ресурс и, возможности поддержания более затяжной войны полагаясь исключительно на пехоту.

Сейчас много говорят о том, что Путин не намерен заканчивать войну, и хочет продолжать ее и дальше, словно это некое откровение с небес и это не было понятным и раньше. Но факт в том, что о нынешних условиях, в которых воюет Россия, не могли подумать ни в одной из российских силовых структур. Это, пожалуй, самый худший сценарий, из всех возможных. Но при этом, нежелание путина проводить всеобщую мобилизацию сейчас, с одной стороны, делает этот сценарий еще более катастрофическим для РОВ, а с другой - повод говорить о его намерении воевать годами, с перспективой таки проведения всеобщего сбора в некоем обозримом будущем.

Ну, а за подставу от Шойгу и Герасимова оба еще ответят, и произойдет это уже в ближайшее время. Я бы даже сказал, очень ближайшее.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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