«Я хочу свободно жить сейчас, а не после 30-ти» 10 8.07.2025, 10:35

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Белоруска о принудительной отработке.

24-летняя девушка рассказала в соцсети, как в 17 лет поступила на медика, не до конца понимая, что ее ждет, отмечает телеграм-канал «Баста!».

По распределению родной город ей не дали —отправили в деревню,где не нашлось жилья. Снимать приходится в соседнем городе, добираться сложно:«Нужно искать авто».

Опыт работы — ноль, но ее направили туда единственным врачом.

«Я хочу свободно жить сейчас, а не после 30», — говорит она со слезами на глазах. Чтобы отказаться от распределения,нужно заплатить 90 000 белорусских рублей.

В современной Беларуси подростки делают выбор в профессии, не зная последствий. Их молодость уходит на принудительную работу в глубинке, а система гасит любую мотивацию остаться в профессии.

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