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Нефть снова дешевеет

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  • 8.07.2025, 10:33
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Нефть снова дешевеет

Из-за заявлений Трампа и увеличения добычи ОПЕК+.

Цены на нефть снизились во вторник, 8 июля, после роста почти на 2%. Инвесторы сосредоточили внимание на ситуации вокруг пошлин США, и более высоком, чем ожидалось, повышением добычи ОПЕК+ в августе.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 69,36 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 27 центов, или на 0,4%, до 67,66 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп начал сообщать торговым партнерам, среди которых были крупные поставщики - Южная Корея и Япония, а также более мелкие экспортеры - Сербия, Таиланд и Тунис, что повышенные пошлины начнут действовать с 1 августа, хотя позже он заявил, что этот срок не является 100%.

Это заявление вызвало неопределенность на рынке и опасения, что пошлины могут оказать негативное влияние на мировую экономику и, следовательно, на спрос на нефть. Однако есть некоторые признаки того, что текущий спрос остается высоким, особенно в США, что оказывает поддержку ценам.

«Спрос на нефть остается высоким благодаря сезонным факторам. Остается открытым вопрос о том, сможет ли форвардный спрос поглотить более значительное, чем ожидалось, предложение со стороны ОПЕК+», - говорит старший аналитик LSEG Oil Research Эмрил Джамиль.

Другие признаки повышения спроса были отмечены в Индии, где, согласно правительственным данным, потребление топлива в июне было на 1,9% выше, чем год назад.

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