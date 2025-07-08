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Игра «Супер Марио» полезна для мозга и психики

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  • 8.07.2025, 10:35
Игра «Супер Марио» полезна для мозга и психики

Неожиданные открытия ученых подверждают это.

Вопреки мифам о вреде видеоигр, классика от Nintendo — «Супер Марио» — демонстрирует поразительные преимущества для психического и когнитивного здоровья. Исследования показывают, что игра может быть не просто развлечением, а инструментом тренировки мозга и даже профилактики заболеваний, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Немецкие ученые выяснили, что ежедневная игра в «Супер Марио» в течение двух месяцев увеличивает объем серого вещества в областях, отвечающих за память, навигацию и моторику. Это может снижать риски ПТСР, шизофрении и нейродегенеративных заболеваний.

Исследователь Марко Карбоне считает, что образ Марио — «этнически расплывчатый», объединяющий черты «итальянского», «средиземноморского» и «латино» персонажа.

Психологи рассматривают отношения Марио и Луиджи как отражение типичных семейных моделей, где младшие дети часто остаются в тени старших.

Канадское исследование показало, что у пожилых людей после полугода игры в «Супер Марио» улучшились внимание и количество отвлекающих факторов.

Участники с тяжелой депрессией, игравшие в «Супер Марио» отметили снижение симптомов благодаря отвлечению от негативных мыслей.

«Супер Марио» — это больше, чем ностальгия: это мощный инструмент для тренировки мозга и понимания общества.

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