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Украинская революция дронов

  • 8.07.2025, 10:38
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Украинская революция дронов

Чему может научиться Америка?

Война в Украине эволюционировала от артиллерийского противостояния к первой в мире войне дронов. Украина ежедневно использует тысячи беспилотников — от разведывательных до ударных, заменяя традиционные артиллерийские системы. Более того, в 2024 году украинские дроны нанесли ущерб на миллиарды долларов объектам в глубине России, пищет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

США сыграли ключевую роль в этом технологическом скачке, инвестируя более $1,5 млрд в развитие украинской дроновой промышленности. Благодаря этому объёмы производства дронов в Украине выросли в 10 раз за год. Украина производит миллионы FPV-дронов по цене около $400 за единицу и десятки тысяч дальнобойных дронов — по $200,000. В сравнении, американские аналоги, такие как Switchblade 600, стоят в сотни раз дороже.

Украинские дроны оказались не только дешевле, но и эффективнее в условиях высокотехнологичной войны, быстро адаптируясь к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Такой опыт, по мнению экспертов, должен стать уроком для Пентагона, который традиционно делает ставку на дорогие и сложные системы от крупных подрядчиков.

Украинские технологии могут быть особенно полезны для союзников США, таких как Тайвань, которому необходимы дешёвые средства асимметрической обороны. Кроме того, дроновые атаки Украины выявляют и уязвимости в американской системе обороны.

Закрытие этого уникального «полевого технополиса» в случае снижения поддержки Киева станет упущенной возможностью. Продолжение сотрудничества с Украиной даст США не только ценные технологии, но и доступ к опыту борьбы с крупнейшими военными угрозами XXI века.

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