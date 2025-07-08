Минчанка назвала слово «окно» и лишилась более 13 тысяч рублей

Минчанка назвала слово «окно» и лишилась более 13 тысяч рублей3
- 8.07.2025, 10:50
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Как так вышло?
В Минске 56-летняя женщина стала очередной жертвой популярной мошеннической схемы. Подробности рассказали в минской милиции.
Сначала минчанке позвонили якобы представители «Белтелекома» и сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг. Для этого требовалось назвать паспортные данные.
Затем в мессенджере ей поступил звонок от имени правоохранителя, который предупредил, что ранее ей звонили мошенники. Чтобы избежать негативных последствий, женщина должна связаться с работниками банка и, назвав кодовое слово «окно», получить дальнейшие инструкции.
Следуя указаниям аферистов, женщина согласилась «задекларировать» свои деньги и перевела на специальный счет более 13 тысяч рублей. После этого по классике жанра с ней перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В милиции напомнили: правоохранители, сотрудники банковских и иных учреждений не звонят гражданам по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке преступников, продлить договор на оказание услуг или взять кредит. Если вам поступил такой звонок, немедленно прекратите разговор.