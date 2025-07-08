«Вас используют как прикорм» 8.07.2025, 11:06

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Пакистанцы уговаривают своих не ехать в Беларусь.

Посольство Беларуси в Пакистане прекратило принимать заявления на все типы виз. Информация об этом есть и на сайте самого посольства, и в многочисленных тиктоках пакистанских агентств, которые помогали гражданам своей страны оформить белорусские визы.

В предыдущие несколько месяцев соцсеть была заполнена видеороликами, в которых агенты предлагали сделать визы в Беларусь. Вероятно, «технические причины», с которыми столкнулись сотрудника пакистанского посольства — это наплыв желающих уехать в Беларусь.

Но среди комментаторов есть и те, кто отговаривал соотечественников от такой поездки. Что пакистанцы говорят о Беларуси, проанализировало «Еврорадио».

«Вы должны отвечать, что вернётесь в свою страну»

Пакистанское агентство «Идеальная виза» начало предлагать своим клиентам поездки в Беларусь в середине апреля. Тогда на канале агентства в Tik-Tok появилось первое видео с анонсом 150 тысяч открытых вакансий в Беларуси.

- Причём речь идет именно о квалифицированной рабочей силе — это важно отметить. Будут отправляться именно квалифицированные специалисты, у которых есть какая-то профессия или навык. Это не будут обычные рабочие фабрик. У вас должен быть какой-то навык и диплом или сертификат, подтверждающий этот навык, — говорил автор видео.

Уже в конце мая на том же канале было опубликовано видео, в котором автор говорил, что посольство отвечает с задержкой из-за большого числа заявок на визу. А ещё через несколько дней на канале появилось сообщение, что найти слот на июнь уже невозможно.

- Раньше запись (на подачу визы) давалась за два-четыре дня, но сейчас я сообщаю вам проверенную информацию — на июнь слоты в белорусском посольстве полностью забронированы, — говорил автор видео.

Во многом эти видео похожи на советы, которые дают «помогаторы» белорусам, пытающимся открыть европейские или американскую визы. «Эксперты» подсказывают, какие вопросы могут задать в посольстве — и как правильно на них отвечать.

«Первое, что спросят — чем вы занимаетесь в Пакистане? Помните, что в работе, на которую вы претендуете в Беларуси, у вас должен быть опыт — рекомендательное письмо или диплом. Например, если вы едете работать портным, расскажите, где и сколько лет вы работали портным. Потом спросят, в какую компанию в Беларуси вы едете. Вы должны знать название компании, её адрес, город, в котором она находится. Могут задавать любые вопросы, но они будут связаны с вашей профессией и профилем: чем вы занимаетесь, ваше образование, сколько у вас опыта в этой работе.

Вас также могут спросить, не собираетесь ли вы остаться в Беларуси после окончания контракта и вернётесь ли в Пакистан. Вы должны отвечать, что вернётесь в свою страну», — советуют авторы одного из таких видеороликов.

Последнее видео о Беларуси, которое вышло на этом канале, констатирует: ни на один тип визы как минимум до 15 июля записаться нельзя.

В комментариях к видео, в которых некоторые граждане Пакистана отчитываются, что им удалось открыть белорусскую визу, другие жалуются — мол, прошло уже 45 дней, а от посольства нет ответа.

«Как там пакистанцам живётся?»

В видеороликах гражданам Пакистана, которые приедут в Беларусь работать электриком или сантехником, обещают 500 долларов в месяц. Один из пользователей Reddit пишет, что заинтересовался предложением местного агента, который уверял, что после нескольких месяцев работы в Беларуси молодой человек сможет легко сделать визу в европейскую страну, и переехать уже туда.

- Я серьезно рассматриваю этот вариант, но хотел бы спросить: кто-нибудь уже работает в Беларуси? Как там пакистанцам живется? — спрашивает пользователь. — Как обстоят дела с рынком труда, условиями жизни и зарплатами в Беларуси?

Но другие пользователи Reddit принялись отговаривать пакистанца от переезда в Беларусь.

- Вместо того, чтобы ехать в Беларусь, вложите деньги в переезд в другой город в Пакистане, начните какой-нибудь бизнес. Беларусь находится под санкциями ЕС, — пишет один пользователь.

- Вас собираются использовать как прикорм, чтобы вытолкнуть на границы ЕС. Пожалуйста, изучите ситуацию, — отговаривает другой.

Правда, были и те, кто уверял, будто уровень жизни в Беларуси «не ниже, чем в Италии или любой другой стране ЕС» и предлагал посмотреть на фотографии Минска в интернете. Как бы там ни было, автор вопроса сообщил подписчикам, что передумал ехать по рабочей визе в Беларусь.

Но есть и те, кто уже приехал в Беларусь — и делится в соцсетях видами Минска.

Уже к концу апреля на канале появилось видео, автор которого призывает пакистанцев не пытаться использовать Беларусь как портал в страны Шенгенской зоны.

- Никогда не выезжайте из Пакистана с таким намерением, — говорит автор видео. — Если вы хотите поехать в какую-то страну, получайте визу именно этой страны и отправляйтесь туда законно. <...> Беларусь действительно граничит с Латвией, Литвой и Польшей. Но попасть туда из Беларуси так же трудно, как пакистанцу попасть в Индию.

Автор видео призывает не пытаться переходить границу в обход регулярных процедур и пугает соотечественников тем, что страны Шенгенской зоны в таком случае могут вообще перестать выдавать визы гражданам Пакистана.

- Если вы думаете, мол, я приеду и через 10-15 дней пойду дальше, то вы подвергнете свою жизнь опасности, сами пострадаете и испортите путь для тех, кто придёт после вас. Не поступайте так ни с собой, ни с Пакистаном, — резюмирует автор видео.

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