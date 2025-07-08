Безумие Кремля 1 Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

8.07.2025, 11:11

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Россия, наконец, станет полноценной банановой республикой.

В российский обиход возвращается очередной системообразующий советский символ — битва за урожай! Одновременно наблюдается падение и цен на российскую пшеницу, и экспортных поставок в физическом измерении. Осталось немного: чтобы зерно начали в страну завозить, а не вывозить.

Когда говорят о достижениях постсоветской России, нередко вспоминают об одном из главных: за 30 лет после падения советской власти Россия из импортера пшеницы превратилась в одного из главных мировых экспортеров.

Во многом это результат появления крупных современных агропромышленных холдингов: с современной техникой, хорошим семенным фондом, квалифицированными кадрами и перенятыми у лучших производителей технологиями, адаптированными под региональные реалии. Российские фермеры, кроме того, оказались ребятами смекалистым и смогли противостоять многим невзгодам, от погоды до чиновничьей дури, но с каждым годом им все труднее держать руль, и стоит признать, что российский агросектор медленно, но верно двигается в самый центр «идеального шторма».

Второй год в этом продвижении, увы, участвует погода. Собственно, именно на погоду — сильную засуху во многих регионах, где сейчас идет уборка первого урожая зерновых, кивают комментаторы, объясняя низкие стартовые показатели зерновых нового урожая — прежде всего, пшеницы.

Будем с хлебом

Сводки с полей опять напоминают сводки боевых действий. По данным аграрного аналитического агентства «Совэкон», стартовая урожайность в крупнейших аграрных регионах юга ниже прошлогодних значений — так ведь и прошлогодний урожай был ниже среднего из-за поздних весенних заморозков и последовавший за ними засухи.

В Ростовской области, ключевом пшеничном регионе страны, урожайность ранних зерновых составляет 20 центнеров с гектара, год назад было 36 центнеров; в Краснодарском крае — 45 против прошлогодних 62 центнеров. И в том, и в другом регионе засуха.

В Ставропольском крае урожайность выше прошлогодней — 40 центнеров с гектара против 35, но там, наоборот, влагозапасы выше нормы. «Совэкон» ожидает улучшения положения по мере уборки более плодородных полей, тем не менее, по его июньскому прогнозу, урожайность яровой (высеянной весной) пшеницы будет ниже прошлогодней на 4,1%. «Совэкон» оценивает урожай пшеницы на Юге в 31,5 млн т — год назад было 32,6 млн т; но в целом по России (по мере созревания урожая в Сибири) прогнозирует чуть более высокий урожай, чем в прошлом году: 83,0 млн т против 82,4 млн т. Союз экспортеров и производителей зерна оценивает общий урожай зерновых в 132-138 млн т, Российский зерновой союз — в 120-125 млн т. Минсельхоз традиционно оптимистичен: 135 млн т зерновых и 90 млн т пшеницы.

Но даже самые оптимистичные прогнозы не сильно отличаются от прошлогодних невысоких показателей.

Безусловно, погодные условия — вещь для урожая критическая. Вот только засухи, проливные дожди и прочие катаклизмы сегодня характерны для всей планеты: климат вошел в период неустойчивости и увеличения числа экстремальных погодных явлений. Однако сравнительная урожайность в России, по сравнению с основными производителями базовых культур — это пшеница, кукуруза, картофель и сахарная свекла, — самая низкая. Обогнать удалось только Беларусь по урожайности сахарной свеклы: 52,5 центнера с гектара против 50,4 белорусских. И ладно, если по той же пшенице у нас средняя урожайность в 26,7 центнера с гектара отстает от высокотехнологических США (33,4 центнера) и традиционно «пшеничной» Канады (35,1 центнера). В Китае урожайность пшеницы – целых 57,4 центнера, а в Бельгии — рекордные 89,5 центнера с гектара!

Может, с картофелем дела обстоят лучше? Нет, и здесь разрыв в урожайности огромен: против российских 160 центнеров с гектара — германские 428 и американские 508 центнеров с гектара. Прочие страны тоже обгоняют российских картофелекопателей вдвое и более раз — кроме Китая (185 центнеров) и Беларуси (206 центнеров с гектара). Как видите, даже «картофельная» Беларусь не дотягивает до большинства развитых стран. И так — по каждой из перечисленных культур. Похоже, не только в погоде дело. А в чем же?

Ответ известен

Прежде всего — в ограничении импорта семян. Дело это неновое: продовольственные антисанкции были приняты еще в 2014 году, в ответ на санкции, введенные Западом после захвата Крыма. Тогда аграрии взвыли, так как 80-90% семенного материала поставлялось из Голландии и других «недружественных» стран. Импорт пришлось разрешить – но с квотированием. Квоты ежегодно уменьшаются, и Минсельхоз полон решимости отменить их вовсе: чиновники и не скрывают, что действуют в интересах российских селекционеров — как не скрывают и того, что сознательно идут на ухудшение качества семенного материала ради развития собственного семеноводства.

«Пусть плохонькое, но свое», — вот девиз взятого курса на тотальное импортозамещение.

Этот принцип распространяется и на иные сельхозкультуры. Вот, к примеру, Ассоциация питомников и садоводов Ставрополья выступила с инициативой запрета импорта саженцев плодовых культур. Аргументы все те же: импортозамещение, мы сможем не хуже (пусть не сразу), развитие отечественного садоводства... Яблоки на прилавках станут хуже и дороже, но разве это аргумент? И обеднение сортового разнообразия, которое грозит вырождением и вымиранием отечественных садов, — тоже не аргумент.

В советское время в Московской и прилегающей к ней областях из-за скудного набора сортов вишни ее практически полностью уничтожил грибок коккомикоз. И теперь чеховский «Вишневый сад» — это о чем-то экзотическом вроде манго. Если инициатива ставропольских питомников будет поддержана (а нет причин в этом сомневаться), экзотикой однажды могут стать и яблоневые сады.

Вторая причина — то же импортозамещение, но уже в области техники. «АвтоВАЗ» пролоббировал утильсбор на импортируемые транспортные средства. Он-то хотел избавиться от автомобильных конкурентов, но утильсбор ввели и на комбайны, трактора и прочую сельхозтехнику. Но мало вырастить хороший урожай — его надо еще собрать. Отечественная и белорусская техника тут сильно уступает европейским и японским производителям. Но купить даже подержанный немецкий трактор для фермеров теперь — чистое разорение.

Тем более, что и с деньгами у них стало туго — и это третья причина. Раньше аграрии могли получать льготные кредиты через Россельхозбанк, под залог будущего урожая. Теперь «денег нет, но вы держитесь»: реструктуризировать старые кредиты можно, получить новые нельзя. Прежде те же производители зерна могли кредитоваться и у иностранных трейдеров, которые с удовольствием работали в России, обеспечивая не только кредиты, но и хранение и логистику. С началом войны западные трейдеры ушли, а российские не имеют ни таких ресурсов, ни, откровенно говоря, желания.

Безумие чиновников

Вообще с желаниями и у самих аграриев все хуже. Вот суд арестовал активы Вадима Мошковича, основателя «Русагро» — одного из крупнейших агропроизводителей. Причина — конфликт с «Солнечными продуктами», чей владелец связан с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Учитывая, что мир крупных аграриев суров и полон нешуточных страстей, арест Мошковича и его активов всерьез встревожил многих: зачем, спрашивается, стараться, вкладываться в низкомаржинальный бизнес, если могут все отобрать то ли потому, что конкурент первым добежит до своего высокого покровителя, то ли потому, что твои поля приглянутся кому-то из сильных мира сего.

Последнее, кстати, не так уж далеко от истины. До сих пор российские «небожители» баловались в основном виноградарством — как бывший президент Дмитрий Медведев, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев или бизнес-омбудсмен Борис Титов. Но по мере того как агробизнес становится все более тяжелым делом для обычных фермеров, для «ближнего круга» Кремля открываются отличные возможности. Земля-то не зависит от властных решений, а сковывающие простых фермеров ограничения могут и отменяться «в виде исключения» – для своих людей. Скупить по дешевке у страдающих агробизнесменов их активы (а то и изъять их, как у «Русагро») и заняться поставками стремительно дорожающей еды? Что там Карл Маркс говорил о 300% прибыли?

Наконец, еще один удар по российским производителям зерна нанесли одновременное снижение экспорта и цен на российскую пшеницу. Экспорт подкосила экспортная пошлина, зависящая от цен, — и фермеры зачастую вынуждены были работать в убыток. А после того как с оккупированных территорий российские экспортеры вывезли краденое украинское зерно в 2023-2024 годах, российская пшеница стала пользоваться дурной славой у добросовестных покупателей — что немедленно сказалось на ценах.

И еще: вывоз зерновых с Юга России идет по Черному морю, а там сейчас неспокойно, что толкает вверх цену транспортировки. Правда, сейчас благодаря низким ценам предыдущего периода экспортная пошлина обнулилась, а цены в портах из-за низкого стартового урожая растут. Но многие аграрии уже в долгах по уши, и улучшение ситуации с экспортом их не спасет.

А чиновничье безумствование продолжается, и российские граждане могут остаться не только без круп и хлеба, но и без овощей: 30 июня Россельхознадзор запретил импорт семян овощей из Нидерландов под предлогом обнаружения в них вредителей. Нет сомнений, что овощеводам тоже придется перебиваться исключительно отечественными семенами, так что «борщевой набор» опять заметно подорожает. Как бы не дошло дело до того, что еду Россия вновь будет покупать — если не в недружественной Канаде, то в дружественном Китае. Есть, впрочем, еще и Израиль. Там, в пустыне Негев, очевидно климат гораздо благоприятнее нашего Черноземья.

***

Но не все так плохо — может быть и еще хуже. Недавно правительство включило бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Причина — на Ставрополье их начинают выращивать в теплицах. Еще и первого урожая не получили — а уже, благодаря включению бананов в состав отечественного продукта, можно сокращать их импорт под предлогом импортозамещения. Понятно, что тепличные бананы будут золотыми. Зато Россия, наконец, станет полноценной банановой республикой.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

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