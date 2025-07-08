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Мелони может координировать экономическое восстановление Украины

  • 8.07.2025, 11:24
Мелони может координировать экономическое восстановление Украины

Конференция в Риме обещает стать поворотным моментом.

10–11 июля в Риме состоится четвертая ежегодная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC). Конференция в Риме может стать поворотным моментом — при условии, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони возьмет на себя лидерство в экономическом восстановлении Украины, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас международная помощь Украине в основном представлена гуманитарной и бюджетной поддержкой со стороны ЕС, США, Японии, Великобритании и Всемирного банка. Однако стратегия долгосрочного экономического возрождения отсутствует. Частные инвестиции остаются в стороне из-за военных рисков и неопределенности бизнес-климата. Создание «пригодных для банков» проектов восстановления идет слишком медленно, а политического центра, координирующего усилия, до сих пор нет.

На фоне возможного устойчивого перемирия и перспективы двузначного роста ВВП Украины, внимание к ее экономике становится особенно важным. В то время как лидеры Великобритании, Франции и Польши сосредоточены на безопасности, именно Мелони может взять на себя ведущую роль в экономической сфере.

Предлагается создать Исполнительное агентство по экономическому восстановлению Украины — Ukraine Economic Recovery Executive (UERE), которое станет главным итогом конференции. Задача — обеспечить политическое руководство, ежедневную координацию и реальный прогресс в восстановлении Украины.

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