Ринго Старр отпраздновал 85-летие в Беверли-Хиллз
- 8.07.2025, 11:34
Собрались семья, друзья и знаменитости.
7 июля в Беверли-Хиллз бывший участник легендарной британской группы “The Beatles” Ринго Старр отметил 85-летие в окружении семьи, друзей и знаменитостей, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Мероприятие сопровождалось традиционным призывом “Peace and Love” («Мир и любовь»), трансляцией в прямом эфире и мини-концертом с участием знаменитостей.
Ринго Старр выглядел энергичным и радостным, снимал происходящее на телефон и передал зрителям: «Пол (Маккартни) сказал, что ему понравилось!». В финале Ринго поблагодарил Калифорнию, которую назвал своим настоящим домом: «Я люблю это место, людей, атмосферу мира и любви».
Продюсер Марк Бернетт подтвердил, что уже наполовину завершен новый альбом — продолжение успешного “Look Up”. Будущая пластинка будет «жестче» и ближе к «рокабилли» — в духе ранних записей Старра.
«Мы не готовы на покой», — подытожил Бернетт.