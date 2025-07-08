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Ринго Старр отпраздновал 85-летие в Беверли-Хиллз

  • 8.07.2025, 11:34
Ринго Старр отпраздновал 85-летие в Беверли-Хиллз
Ринго Старр
Фото: @aroodphoto

Собрались семья, друзья и знаменитости.

7 июля в Беверли-Хиллз бывший участник легендарной британской группы “The Beatles” Ринго Старр отметил 85-летие в окружении семьи, друзей и знаменитостей, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Мероприятие сопровождалось традиционным призывом “Peace and Love” («Мир и любовь»), трансляцией в прямом эфире и мини-концертом с участием знаменитостей.

Ринго Старр выглядел энергичным и радостным, снимал происходящее на телефон и передал зрителям: «Пол (Маккартни) сказал, что ему понравилось!». В финале Ринго поблагодарил Калифорнию, которую назвал своим настоящим домом: «Я люблю это место, людей, атмосферу мира и любви».

Продюсер Марк Бернетт подтвердил, что уже наполовину завершен новый альбом — продолжение успешного “Look Up”. Будущая пластинка будет «жестче» и ближе к «рокабилли» — в духе ранних записей Старра.

«Мы не готовы на покой», — подытожил Бернетт.

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