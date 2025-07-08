Лукашисты ввели новшество, из-за которого белорусы могут остаться без пенсий и пособий на детей 8.07.2025, 11:33

Некоторые могут попасть в финансовую «ловушку».

В Минтруда в очередной раз напомнили, что некоторым белорусам нужно открыть базовые счета, на которые будут перечислять пенсии, пособия на детей и другие соцвыплаты. Тем, кто не сделает этого, могут остаться без этих выплат, пишет «Зеркало».

Напомним, к 1 июля этого года беларусы, которые получают пенсии, пособия на детей и некоторые другие социальные выплаты через банки, должны были обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них с этого месяца станут перечислять деньги. Тем, кто не открыл такие счета, перестанут перечислять эти деньги — до тех пор, пока они этого не сделают.

«Тем, которые не дошли до банка, мы настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время, обратившись еще раз в банк с паспортом, открыть новый счет и написать соответствующее заявление о перечислении социальной выплаты на этот счет», — заявила начальник главного управления Минтруда Елена Гоморова.

Подать заявки в банки на открытие таких счетов нужно было до 20 июня. Если опоздать с этим, то с июля могут приостановить выплату денег.

Открыть базовый счет можно как в том финучреждении, в котором сейчас обслуживается человек, так и выбрать из определенного списка. В этот перечень входят «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт», «МТБанк», «Приорбанк», «Сбер Банк», «Технобанк».

Напомним, базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, с проведения которых банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, пособий на детей, выплат по безработице, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

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