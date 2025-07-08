В Мозыре голубь перешел дорогу по зебре и на зеленый 2 8.07.2025, 11:44

Видеофакт.

Сколько раз СМИ писали о пешеходах, переходящих дорогу на красный свет или в неположенном месте... Признаться, подобное уже надоедает. Иногда хочется написать о тех, кто правила не нарушает. Вот, например, в Мозыре голубь пересек проезжую часть по зебре и на разрешающий сигнал светофора.

Видеозаписью поделился один из пользователей форума («Онлайнера» https://auto.onliner.by/2025/07/08/zakonoposlushnyj-golub-pereshel-dorogu-po-zebre-i-na-zelenyj).

При повороте направо он остановился, чтобы пропустить пешеходов. Среди них был и голубь, который, не особо обращая внимание на людей поблизости, упорно продолжал движение.

«В Мозыре даже голуби переходят дорогу на зеленый по переходу», — пошутил автор записи. Похвально, ничего не скажешь.

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