На войне в Украине ликвидировали экс-директора двух оршанских заводов 2 8.07.2025, 12:01

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Владимир Троицкий

В 2023-ем году он подписал контракт с российскими оккупантами.

На войне в Украине погиб бывший директор Оршанского авиаремонтного завода Владимир Троицкий. По данным проекта «Хочу жить», 1 сентября 2023 года Троицкий подписал контракт с армией РФ, а уже 5 ноября погиб на войне, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

История Владимира Троицкого получила широкую огласку в 2018 году — тогда бывшего директора Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ), занимавшего эту должность в 2007—2015 годах, приговорили к четырем годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба при выполнении строительных работ на аэродроме.

Сам Троицкий утверждал, что стал жертвой «заказа» со стороны гендиректора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева — в те годы украинская компания приобрела 60% акций ОАРЗ и планировала инвестировать в предприятие, но сделка вскоре застопорилась.

Интересно, что сам Богуслаев в 2022 году был арестован СБУ по обвинению в коллаборационизме, лишен всех государственных наград и попал под международные санкции.

После уголовного дела Троицкого сняли с должности. В Орше он оказался в изоляции, по его словам, стал изгоем. Тем не менее, в 2016 году его еще на непродолжительное время назначили директором Оршанского инструментального завода. А уже в феврале 2018 году суд вынес приговор.

Hа 31 января 2023 года Троицкий числился за филиалом «Витьба» госпредприятия «ИК 12-ВАЛ». Возможно, он отбывал срок в ИК-3, а после освобождения был трудоустроен на производстве.

Любопытно, что летом 2024 года витебский отряд ПСО разыскивал его родственников. Возможно, все это время тело Троицкого так и оставалось незахороненным.

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